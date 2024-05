Melissa Satta e Carlo Beretta sempre più vicini: la fuga d’amore

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sempre più vicini. Dopo la vacanza a Madrid immortalata da Chi, sempre il settimanale ha beccato i due di nuovo insieme a Forte dei Marmi. Questa volta, però, erano da soli, in una vera e propria “fuga d’amore” senza gli amici. Difatti, i paparazzi li hanno beccati uscire in macchina dalla villa di lui, dove avevano trascorso la notte precedente. Per ora, Carlo e Melissa volevano mantenere la conoscenza nascosta.

Difatti, all’uscita del cancello, Melissa ha cercato in tutti i modi di sfuggire ai fotografi. Ma, non c’è stato nulla da fare: sul numero del giornale in uscita oggi, mercoledì 8 maggio, si vedono chiaramente i due fuori una delle residenze al madre di famiglia di Carlo, per poi entrare in macchina e ripartire in direzione Milano. Non è chiaro se i due siano effettivamente già una coppia o se si tratta semplicemente di un flirt. In ogni caso, sembra ormai evidente che a legarli non sia una semplice amicizia.

Ricordiamo che entrambi sono recentemente single. Lo scorso febbraio, Melissa Satta ha annunciato la fine della storia con Matteo Berrettini dopo un anno insieme. Una rottura abbastanza polemica, dato che pare sia stata causata da interferenze esterne, soprattutto della madre di lui. A quanto pare, i due erano addirittura pronti per il matrimonio, ma le eccessive pressioni sulla loro relazione hanno finito per separarli definitivamente.

D’altro canto, invece, a fine febbraio, Carlo Beretta si è lasciato con Giulia De Lellis dopo quasi 4 anni di relazione. Anche in questo caso, pare che la De Lellis fosse pronta per convolare a nozze con l’ex fidanzato. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la famiglia di lui non avrebbe mai accettato l’influencer, opponendosi ad un eventuale matrimonio e causando l’inevitabile fine della loro relazione. C’è da dire, però, che, durante un’intervista al podcast di Giulia Salemi, Giulia ha confessato di aver sempre lasciato lei i suoi fidanzati.

Ad ogni modo, oggi sia Giulia che Carlo hanno voltato pagina. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare abbia ritrovato l’amore con Giano Del Bufalo, fratello della nota attrice, Diana Del Bufalo. Carlo Beretta, invece, è sempre più vicino a Melissa Satta. A questo punto, chissà quando e se i due ufficializzeranno la loro relazione. Non resta che attendere per scoprirlo.