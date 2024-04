Giulia De Lellis: “La verità su me e Damante”. Poi punge Ferragni

Oggi, lunedì 29 aprile, è uscita una nuova puntata del podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio per moda”. Questa volta, l’influencer ha avuto come ospite la collega Giulia De Lellis. L’ex vippona ha aperto l’episodio ironizzando sulla quantità di cose che le due hanno in comune: dal nome, alla professione, fino alla comune esperienza nel Grande Fratello Vip. Al che, la De Lellis è subito partita col botto, sottolineando che, però, hanno due vite sentimentali molto diverse. L’ex corteggiatrice ha definito la conduttrice più “brava” di lei che, invece, tende a stufarsi più facilmente nelle relazioni:

L’unica cosa che non abbiamo in comune è il fidanzato! Diciamo che in questo io sono peggio di te. Tu sei molto più brava sotto questo punto di vista, io sono un disastro. Il motivo? Perché sono stufarella… Mi annoio anche. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che io non abbia ancora trovato quella persona con cui fare delle rinunce o restare, probabilmente, se ne vale la pena.

Dopodiché, la De Lellis ha ritratto, spiegando però che la sua ultima relazione (con Carlo Beretta) è durata molto tempo, ben 4 anni. Tuttavia, parlando proprio della sua recente rottura, ha confessato di non aver trovato ancora la persona giusta per cui sente valga la pena fare nelle rinunce in quello che l’appassiona di più, ovvero il suo lavoro. L’influencer ha infatti rivelato che, nonostante abbia sofferto molto in amore, è stata sempre lei a rompere con i suoi fidanzati.

Ovviamente, non poteva mancare la domanda su Andrea Damante. Dopo aver concluso le loro rispettive relazioni con Carlo Beretta ed Elisa Visari nello stesso periodo, i due hanno avuto diversi scambi sui social. Dopodiché, sono stati visti insieme in un bar, ravvivando le speranze dei fan dei Damellis. Ma, pare proprio che i due siano ormai semplicemente amici. La De Lellis è stata beccata in compagnia di quello che pare essere il suo nuovo fidanzato, Giano Del Bufalo. E, proprio a Giulia Salemi, ha negato categoricamente un ritorno con l’ex fidanzato:

No, nessun ritorno. C’è questa persona nella mia vita e ci sarà sempre. Ci sono buoni rapporti, alcuni travagliati, alcuni divertenti. Ci siamo tanto odiati, ma anche tanto amati. Quando ho scritto il libro mi ha odiato, ma non l’ho fatto per vendetta, l’ho fatto per me. Tu non sai quanto mi abbia aiutato quel libro.

Giulia De Lellis parla di Chiara Ferragni e del caso Balocco

Ad un certo punto dell’intervista, Giulia De Lellis ha ricordato di quando, per sbaglio, ha pubblicato una storia contro Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer aveva infatti re-postato la recensione negativa di Selvaggia Lucarelli sulla serie “The Ferragnez”, scrivendo: “Qui ho riso, sorry”. A tal proposito, ha raccontato di condividere spesso dei contenuti su Instagram solo per gli “amici stretti“, dove le capita anche di commentare altri personaggi dello spettacolo. Ma, un paio di volte, le è capitato di pubblicare storie intese per un pubblico ristretto a tutti i suoi seguaci, facendo così delle gaffe.

Da lì, Giulia Salemi ha colto la palla al balzo per chiederle il suo pensiero sul caso Balocco che ha coinvolto la Ferragni negli ultimi mesi. La conduttrice italo-persiana ha domandato alla sua ospite se, a suo parere, la responsabilità fosse solo di Chiara o anche dei suoi collaboratori, e, avendo anch’essa un proprio brand, come si sarebbe comportata al posto di Chiara:

Non posso sapere la gestione del suo lavoro. L’unica cosa che posso dire è che quando si arriva così in alto e si ha tanto successo, come si gestiscono campagne straordinarie allo stesso modo bisogna gestire anche le situazioni un po’ complicate. Lì c’è stata secondo me una gestione un po’ confusionaria, altrimenti non se ne parlerebbe ancora e così tanto. Io posso dirti per quello che riguarda me e la mia persona, non esce qualcosa se io non l’ho approvata, se non l’ho autorizzata. Prima di far uscire una campagna, prima di firmare un contratto, passano sempre da me. Se per me una cosa non è chiara o non mi fa sentire a mio agio, quella cosa non esce.

Alla fine, hanno concordato sul fatto che la polemica ha intensificato l’antipatia generale verso gli influencer e il loro campo di lavoro. “Un po’ inevitabilmente ha aumentato l’odio, tante persone hanno frainteso”, ha aggiunto la De Lellis.