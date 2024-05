Clizia Incorvaia prima delle nozze: “Sì, sono stata con Scamarcio”

Le verità di Clizia Incorvaia. L’influencer siciliana, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, è tornata a parlare dell’ex marito Francesco Sarcina, padre di sua figlia Nina, e del flirt avuto con Riccardo Scamarcio, un tempo migliore amico del cantante de Le Vibrazioni. Naturalmente lungo la chiacchierata ha anche raccontato delle emozioni pre matrimonio. Il 12 luglio convolerà a nozze con Paolo Ciavarro, con il quale ha avuto il piccolo Gabriele).

Clizia Incorvaia: “Flirt con Scamarcio, ma mai tradito Sarcina”

La Incorvaia, a proposito del caso che fece molto scalpore nel 2019 – quello in cui fu accusata da Sarcina di averlo tradito con Scamarcio -, ha sostenuto che è vero che ha avuto un flirt con l’attore ma che non si può parlare di corna in quanto il suo matrimonio era già concluso.

Quello è stato un momento molto difficile perché io ho subìto una gogna mediatica. Ne ho parlato subito perché giravo come la protagonista della lettera scarlatta. Le persone si sono permesse di dar sfogo ai loro più cattivi sentimenti, sui social e per strada. Sono stati tre mesi molto molto difficili in cui mi ricordo che parlavo con Lola Ponce che mi diceva “prendi questa mer*a e trasformala nel periodo più bello della tua vita. Cerca di sfruttare questa notorietà seppur negativa“. Così decisi di fare il provino per il Grande Fratello Vip, sapevo che sarei riuscita a farmi conoscere per quello che ero”.

Capitolo rapporti con Scamarcio che con Sarcina aveva un legame fraterno. Addirittura l’attore fu il testimone di nozze del cantante. Clizia ha sostenuto che il caso scoppiò a causa dei giornalisti che vollero ricamare sulla vicenda. Forse però l’influencer non ricorda che fu Sarcina a dare in pasto la vicenda ai media visto che, in un’intervista esplosiva rilasciata al Corriere della Sera, tra l’altro mai smentita dal medesimo musicista, accusò la moglie di tradimenti con il suo ex migliore amico. Scamarcio appunto. Il frontman de Le Vibrazioni disse addirittura di essere rimasto “devastato” dalla scoperta delle corna. Così la Incorvaia sull’intera faccenda:

“Riccardo era il nostro testimone di nozze quindi destò molto scalpore. Io e Francesco eravamo già separati quando ho avuto questo flirt quindi in realtà lui disse che noi eravamo separati. Solo che i giornalisti hanno molto mangiato su questa cosa. Durante il matrimonio io non sono mai stata fedifraga mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto, le chat, da tutta Italia. Per me è stato tosto come donna rimettermi in gioco. Infatti quando ho deciso di nuovo di aprire il mio cuore ho fatto molta fatica. Ho fatto anni di psicanalisi anche per fidarmi nuovamente di un uomo perché hai sempre quello spettro del tradimento, del fatto che non ti senti adeguata, hai paura di essere abbandonata e tradita e che quella persona possa scegliere qualcun altro al tuo posto”.

La versione di Clizia è chiara. Il flirt con Scamarcio c’è stato, ma quando ormai il matrimonio con Sarcina era giunto al capolinea. E se c’è stata una persona tradita durante la relazione, quella persona è lei. Sulle corna ha ribadito di averne ricevute diverse:

Pensi “dove hai sbagliato”. Quando vieni tradita ti senti sbagliata, non ti senti adeguata. Ha incrinato anche la mia sessualità, la mia femminilità. Mi sono salvata da sola e poi ho incontrato la persona giusta. Ormai la versione di una principessa moderna è salvarsi da sola. Raperonzolo non può aspettare che il principe arrivi. Ci sono persone egocentriche e anche maschiliste che non sopportano di essere tradite mentre loro possono fare bellamente la propria vita. Avere una moglie carina, borghese, educata, che si occupi dei propri figli è molto comodo. Come padre è giocoso, carino, lei lo ama tanto e lui pure. Abbiamo cercato di rimanere genitori”.

Il matrimonio con Paolo Ciavarro

L’influencer siciliana, dopo la fine della storia con Sarcina, si è legata a Paolo Ciavarro, conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nel 2020. I due hanno avuto il piccolo Gabriele nel 2022 ed ora sono pronti a sposarsi. Gli invitati saranno circa un centinaio. Già decisa anche la location per la luna di miele: destinazione Maldive.

Sempre con Monica Setta, Clizia ha anche parlato dell’amore per Ciavarro e del periodo difficoltoso vissuti durante la dolce attesa del suo secondo figlio: