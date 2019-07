Sarcina: “Mia moglie mi ha tradito con il mio migliore amico Scamarcio”

Francesco Sarcina: tradito dalla moglie Clizia Incorvaia con l’amico Riccardo Scamarcio

I gossip dell’ultimo periodo avevano ragione: Francesco Sarcina e la moglie Clizia Incorvaia si sono lasciati per colpa di Riccardo Scamarcio. A vuotare il sacco è stato il leader de Le Vibrazioni, che in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha voluto chiarire la faccenda. Anche se c’è poco da chiarire: la fashion blogger e l’attore hanno avuto una breve relazione clandestina che ha rovinato per sempre un matrimonio e un’amicizia. Scamarcio, infatti, era da tempo amico di Sarcina ed è stato pure il suo testimone di nozze al matrimonio di Francesco con Clizia, celebrato nel 2015.

Sarcina racconta cosa è successo tra la moglie e Scamarcio

“L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo”, ha ammesso Francesco Sarcina. “Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita”, ha ricordato l’ex Professore di Amici. All’inizio Francesco ha provato a perdonare la moglie, con la quale ha tra l’altro partecipato a Pechino Express qualche anno fa, ma il legame non è stato più lo stesso. E anche l’amicizia con Riccardo Scamarcio, andata avanti per ben 15 anni, si è frantumata.

Riccardo Scamarcio e Clizia Incorvaia non stanno insieme

Nonostante il tradimento ai danni di Francesco Sarcina, Clizia e Scamarcio non hanno iniziato una relazione. “Non che io sappia. Hanno avuto il loro momento, poi che ne so. A me interessa solo pensare ai figli: a Nina, e al primo, Tobia, che ha 12 anni. Voglio dedicarmi a loro e al lavoro. Mi sono sempre fatto un mazzo così per lavorare in situazioni difficili: per dieci anni, da figlio unico, sono stato vicino a mio padre paralizzato per un ictus. Non mi farò abbattere adesso”, ha puntualizzato il musicista.