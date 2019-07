By

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia non stanno più insieme

Nuova rottura tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. A pochi mesi dalla riconciliazione il leader de Le Vibrazioni e la fashion blogger si sono lasciati di nuovo. Ad annunciarlo è il sito di Oggi, che rivela che la coppia era in crisi da tempo. Insomma la minestra riscaldata non ha funzionato e neppure la figlia Nina di tre anni è riuscita a sanare la situazione. Non solo, a quanto pare nella storia d’amore è entrata una terza persona cara ad entrambi e molto famoso: Riccardo Scamarcio. Stando a quello che scrive Alberto Dandolo, sarebbe nato un legame speciale tra Clizia e l’attore pugliese. Con grande rammarico del cantante, che puntava molto su questa riconciliazione con la moglie, con la quale qualche anno fa ha partecipato a Pechino Express.

Clizia Incorvaia aveva sposato Francesco Sarcina nel 2015

“Ricominciare per scrivere una nuova storia, lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo PRESENTE! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza é il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio”, ha scritto Clizia Incorvaia su Instagram lo scorso febbraio. Per celebrare quel ritorno di fiamma Francesco e Clizia si sono concessi pure un nuovo tatuaggio. La coppia si è fatta tatuare sulla pelle un cuore. L’artista lo ha disegnato sul braccio, mentre l’esperta di moda sul décolleté. “Nuova pelle”, hanno annunciato all’unisono i due, che insieme hanno partecipato a Pechino Express nel 2016.

Riccardo Scamarcio ha lasciato la fidanzata Angharad

Secondo Oggi, Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato nell’ultimo periodo la fidanzata Angharad, agente di spettacolo inglese, con la quale faceva coppia fissa da qualche mese. Sarà vero? Si attendono conferme – o smentite – dai diretti interessati!