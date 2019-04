Riccardo Scamarcio: la fidanzata Angharad e il rapporto con la Golino

Riccardo Scamarcio si svela: la nuova fidanzata Anghard e l’attuale rapporto con Valeria Golino

Riccardo Scamarcio si svela in una nuova intervista su Grazia, dove parla della sua nuova vita. Non è più solo un attore, ma anche regista e produttore di vino e olio. Ora le sue giornate sono molto più piene e e spesso pensa che tutto questo sia esagerato. Quando lo assale il dubbio, ecco che pensa di essere in realtà molto fortunato, non solo perché lavora, ma anche perché riesce a confrontarsi con tantissima gente. Della fidanzata Angharad, però, preferisce non parlare. Per lei non spende molte parole, in quanto confessa di non voler rispondere a questo genere di domande. “Preferisco non rispondere a questa domanda, cerchi di capirmi, I sentimenti fanno parte della vita privata che voglio tenere per me”, spiega l’attore italiano. Ma è proprio per tutelare la sua riservatezza che Riccardo sceglie di non stare sui social? Come ha già dichiarato in passato, queste piattaforme non fanno per lei. Ammette di non riconoscersi in “quell’esibizionismo”, che spesso porterebbe a “divisioni e addirittura violenza”.

Riccardo Scamarcio: la denuncia sui social e il legame con Valeria Golino

Oltre rivelare il motivo per cui sceglie di non far parte del mondo dei social, Scamarcio vuole approfittare per fare avvertire tutti coloro che hanno creato profili falsi a suo nome: “Li ho denunciati alla Polizia Postale”. Una scelta, questa di Riccardo, che viene spesso presa da molte star. E se della sua storia d’amore con Angharad preferisce non parlare, ecco che decide di rivelare qual è il suo attuale rapporto con Valeria Golino. A due anni dalla separazione, tra loro c’è un “legame forte e autentico”, perché lui stesso confessa che si vogliono bene. Eppure non saprebbe definire il rapporto che continua a tenerli uniti a distanza di anni.

Riccardo Scamarcio, mai nessuna amicizia con Valeria Golino

Non riesce a definire il rapporto che c’è tra loro, nonostante ciò confessa: “Durerà, si evolverà, ma non sarà mai un rapporto di amicizia”. In passato l’attore aveva dichiarato che forse sarebbe potuta nascere un’amicizia, ma ora è certo che tra loro non potrà mai nascere questo tipo di rapporto.