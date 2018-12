Riccardo Scamarcio a Verissimo: “Valeria Golino? Ci siamo lasciati ma chi lo sa…”

Verissimo, Riccardo Scamarcio: cosa ha detto sull’ex fidanzata Valeria Golino

Riccardo Scamarcio è tornato a Verissimo, nella puntata in onda sabato 8 dicembre 2018. L’attore si è lasciato andare a confessioni sulla carriera e sulla vita privata. Impossibile dunque non parlare di Valeria Golino, la sua celebre ex fidanzata. I due, che si sono mollati da qualche anno, continuano a vedersi e sentirsi. Soprattutto per motivi lavorativi: la Golino ha scelto l’ex compagno come protagonista del suo ultimo film, Euforia. “Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa. Poi, ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari…non ci lascia mai nella vita”, ha detto Scamarcio a Silvia Toffanin.

Riccardo Scamarcio ricorda Ennio Fantastichini a Verissimo

Ma nell’intervista a Verissimo Riccardo Scamarcio ha voluto ricordare un amico importante, recentemente scomparso: Ennio Fantastichini. I due hanno lavorato insieme sul set di Mine Vaganti, il film di Ferzan Ozpetek che ha regalato a Fantastichini pure un David di Donatello come miglior attore non protagonista. “Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal titolo Prova a volare e lui mi ha sempre protetto in scena, come un fratello più grande. Era un attore anarchico, libero, generoso e che ha sempre combattuto”, ha ricordato Scamarcio.



Riccardo Scamarcio: “Ennio Fantastichini mi mancherà molto”

“A tratti era scontroso, aveva un’energia pazzesca, poteva fare anche paura quando si infervorava. Ma aveva, però, un cuore enorme e mi mancherà tanto. Gli mando un bacio grande ovunque sia: è stato un grande artista”, ha ammesso Riccardo Scamarcio che, oltre ad Euforia, è al cinema con Il testimone invisibile, dove recita accanto a Miriam Leone.