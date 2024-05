Mario Cusitore: silenzio rotto su Ida e UeD (ma era meglio tacere)

Mario Cusitore, dopo la rumorosa figuraccia di cui è stato protagonista a Uomini e Donne, batte un colpo. Lungo il primo pomeriggio di sabato 11 maggio, l’ex corteggiatore ha scritto una Story Instagram su quando avvenuto in studio di recente. Breve riassunto: si sospettava che l’uomo avesse visto una donna mentre stava facendo la corte a Ida Platano. Di tutta risposta lui smentì tale versione, provando persino a passare da vittima. Peccato che poi la redazione del programma di Maria De Filippi è riuscita a raccogliere prove inconfutabili che hanno dimostrato che Cusitore si è incontrato con una lei, Melissa Riva – tra l’altro una vecchia conoscenza di UeD (nel maggio 2022 volle incontrare Alessandro Vicinanza). Innanzi all’evidenza Mario ha tentato una arrampicata sugli specchi memorabile o dimenticabile, che dir si voglia, a cui in pochi hanno creduto. Alla luce di ciò Ida Platano lo ha asfaltato e gli ha dato il ben servito tramite uno sfogo durissimo. Au revoir!

Le prime parole di Mario Cusitore dopo la fine del percorso a Uomini e Donne

Si arriva a sabato 11 maggio. Cusitore decide di rompere il silenzio dopo le vicende poc’anzi menzionate avvenute nello studio del dating show di Canale Cinque. Queste le sue parole:

“Ho deciso, anche se molto combattuto, di scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia, poi Maria donna unica e speciale e tutte quelle persone che mi hanno sopportato e supportato. E anche chi non l’ha fatto. Il percorso a UeD, mio malgrado, è finito nel peggiore dei modi. Ed io non riesco oggi a ritrovare la mia serenità. Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista. Questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta. Ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato, e non nascondo che provo tutt’ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie, vi abbraccio, Mario”.

Naturalmente si è punto e a capo. Cusitore continua a professarsi sentimentalmente coinvolto da Ida Platano e non smette di sostenere che negli incontri con Melissa, avvenuti in un B&B, non è accaduto nulla di compromettente. Si può anche credere a tale versione (il beneficio del dubbio non lo si toglie a nessuno), ma resta il fatto che, prima di venire beccato, ha esternato diverse bugie, dichiarando che in quel B&B non si era mai recato.

“Non l’ho ammesso perché sapevo che non mi avreste creduto”, ha spiegato, tentando un salvataggio in extremis e poco credibile per i più. Praticamente l’ex corteggiatore sostiene che se avesse detto la sua verità, cioè che nel B&B aveva visto Melissa senza però farci nulla, sarebbe passato come un mentitore. Comunque ora si è levato il dubbio: lo è passato lo stesso. Non proprio una strategia geniale. A volte sarebbe meglio tacere.