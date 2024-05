Uomini e Donne, Ida annienta Mario: la reazione di Maria delude

A Uomini e Donne arriva il momento del confronto tanto atteso tra Ida Platano e Mario Cusitore. Esce fuori finalmente una piccola verità legata alla famosa segnalazione arrivata sul corteggiatore, che lo vedeva uscire da un B&B a metà mattinata con una ragazza spagnola. Maria De Filippi e la redazione sono venuti a conoscenza del nome della donna in questione. Nella puntata in onda il 9 maggio 2024, la conduttrice lo fa sapere agli opinionisti, agli altri presenti in studio e al pubblico. Lei è Melissa Riva, la quale a maggio del 2022 era approdata nel programma per conoscere Alessandro Vicinanza.

Maria spiega che non è spagnola e manda in onda la clip che riprende il momento in cui è approdata nello studio di Canale 5. Dopo di che, prima fa il suo ingresso Ida e poi Mario. La tronista si lascia andare a uno sfogo quando Cusitore conferma in parte la segnalazione. Dunque, il corteggiatore ammette di aver mentito nelle registrazioni precedenti, quando dichiarava a gran voce, cercando di passare come una vittima perché riceveva attacchi da Tina Cipollari, di non essere mai entrato in quel B&B. Ebbene nella struttura ricettiva dove soggiornava Melissa, Mario è entrato, eccome. Ma ci tiene a fare delle precisazioni, che ovviamente non possono bastare:

“Sono stato in quel B&B la mattina alle 6 e anche la notte, fino all’una/l’una e mezza. Ma che tu ci possa credere o no non c’è stato niente. Ma non sono mai uscito di là alle 10 e mezza. Non l’ho detto prima, perché sapevo che non mi avresti creduto”

Una brutta figura quella di Mario a Uomini e Donne, anche perché pretende addirittura di essere dalla parte della ragione. Infatti, quando Ida si lascia andare al duro sfogo con cui lo annienta in studio di fronte a tutti la accusa di non essersi fidata di lui. Eppure è chiaro che finora ha mentito sulla segnalazione. Ecco lo sfogo della Platano:

“Ma un pochino non ti vergogni di tutto questo?! Davanti a Maria, allo studio intero, a me hai detto una cosa, di cui mi sono fidata fino a qualche giorno fa. Hai preso pure in giro Maria. Già mi dà fastidio quando prendono in giro persone che non conosco, figurati a una persona a cui tengo. Da quando ti ho conosciuto fino ad adesso mi hai riempito di ca***ate. Hai solo giocato con me e ti sei approfittato di me, senza rispettarmi. Dall’inizio alla fine hai fatto schifo. Dopo di che, non ho più niente da dirti. Hai continuato a fare la vittima qui dentro e ti facevi i ca**i tuoi fuori. Mi hai preso in giro Mario, basta. Vai via? Ma con quale faccia mi chiedi questa cosa? Ma sì che vai via”

A un certo punto, Mario seccato chiede a Ida se dovrebbe andarsene oppure no. Per la tronista è ovvio che deve lasciare la sua corte. Quindi lui, sebbene sia nel torto anche solo per aver mentito sul fatto che è entrato nel B&B dove si trovava Melissa, si alza con rabbia e corre a salutare Maria De Filippi. “Grazie di tutto veramente”, afferma Mario abbracciando la conduttrice, la quale compie un gesto che non è piaciuto a tanti telespettatori.

Dopo quanto accaduto, Maria abbraccia con affetto Mario, a cui probabilmente si è affezionata nel tempo nonostante tutto, e lo accarezza sulla schiena come per dargli conforto. In questi mesi, quando Cusitore finiva sotto accusa, De Filippi non ha mai alimentato gli attacchi, anzi. Il suo atteggiamento spesso ha incuriosito, ma anche infastidito, i fan del programma. “Mi assumo le mie responsabilità, ci credevo”, dichiara Gianni Sperti, deluso dalla verità che è uscita fuori, visto che spesso prendeva le difese di Mario.

Uomini e Donne: Cristiano sotto attacco, anche De Filippi punzecchia

Ida lascia lo studio dopo aver eliminato Mario. Le anticipazioni segnalano che nell’ultima registrazione di questa edizione avviene tra i due un confronto finale, che porta a un addio. La puntata oggi va avanti con il Trono Over. Siedono al centro studio Cristiano, di fronte a Giulia e Asmaa. Il cavaliere chiudere la conoscenza con la prima, avendone iniziato un’altra con la seconda. Tina e Gianni si scagliano contro Cristiano e Asmaa, convinti che entrambi siano nel programma per altro e non per trovare l’amore.

“Quando dici a una donna che non vuoi sentire nessuna per una settimana sembra un gesto importante. Ecco perché Asmaa sembra un ripiego. L’interesse che hai lunedì, svanisce martedì”, tuona Sperti. Cristiano si infastidisce e getta le colpe su Giulia, accusandola di aver avuto come obiettivo quello di stare al centro studio. A questo punto, Maria fa sapere al cavaliere che c’è Serena, con la quale ha avuto già un’accesa discussione, che vorrebbe parlargli.

Furiosa la dama si difende dalle accuse che lui le aveva riservato. Il cavaliere aveva dichiarato di essersi sentito forzato ad andare una partita di calcio con lei. Non solo, ancora oggi ribadisce che Serena ha cercato da lui il bacio. Tina accusa Cristiano di essere “un cafone nell’anima”. Il cavaliere si difende dicendo di aver voluto solo precisare le dinamiche del bacio. “Ma Cristiano non è un caso che ti ritrovi Serena sulle sue gambe”, punzecchia Maria, la quale sembra credere alla dama.

Più volte De Filippi fa intendere questo. “Sei un bugiardo! Sei un meschino!”, continua Serena. “Non ti devi permettere di dire a una donna che ha fatto vedere un tatuaggio chissà per quale motivo!”, tuona Gianni prendendo le difese della dama, che continua a ricevere assurde accuse da Cristiano. Mentre quest’ultimo conferma di essere molto interessato ad Asmaa, interviene Jessica.

La dama spiega che Cristiano ha tentato di telefonarle, scrivendole un messaggio, ma lei ha preferito evitare. Asmaa si altera, in quanto il cavaliere le aveva assicurato di non aver sentito Jessica nei giorni precedenti. “Non l’hai sentita perché non ti ha risposto”, punzecchia ancora Maria. Alla fine Giulia torna a sedere al suo posto nel parterre, mentre Asmaa scoppia a piangere in quanto si sente presa in giro.