Marica Pellegrinelli: è fiocco rosa! Il nome della bimba è speciale

Marica Pellegrinelli è di nuovo mamma!

Lo è già da una decina di giorni in realtà, ma lo ha appena annunciato sui social.

Marica e il compagno William Djoko, dj e produttore musicale, hanno dato il benvenuto alla loro prima bimba insieme il 29 Aprile e hanno deciso di aspettare un po’ prima di dare la notizia in pasto ai rotocalchi, hanno sicuramente voluto godersi i primi giorni con la piccolina.

La modella, divenuta famosa per il suo rapporto con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto due figli, ha affidato a Instagram con un post dolcissimo e ricco di spiritualità la sorpresa del nome della nuova arrivata in casa Djoko.

Baby Djoko: il nome speciale scelto da mamma Marica e papà William

Nata il 29 Aprile, la figlia di Marica Pellegrinelli si chiama Ariela Wilhelmina.

Un nome specialissimo: il secondo nome è ovviamente un omaggio al papà William, mentre il primo è un nome ricco di significato.

Ariela infatti è un nome di origini ebraiche, che sta a simboleggiare grazia e forza, versione femminile del nome Ariel che in ebraico significa ”Leone di Dio”.

Un nome che vuole augurare alla piccola che lo porta un futuro splendido!

Nel post, Marica si ferma a pensare a tutte le persone a cui ha dato la lieta notizia e poi scherza, credendo di aver dimenticato qualcuno:

Se mai questa dolce notizia vi fosse arrivata tramite questo post, sappiate che è un post fatto con amore

Non appena la foto del fiocco rosa è apparsa sul suo Instagram, il profilo di Marica è stato invaso da decine di vip che le hanno fatto gli auguri.

Da Juliana Moreira che dice che non vede l’ora di incontrare Ariela e di farle da zia, ad Alba Parietti che si complimenta per la bellezza della piccola, per passare poi da Laura Pausini a Chiara Biasi.

Marica, ricordiamo, è già mamma di due splendidi bimbi avuti da Eros Ramazzotti, Raffaela Maria e Gabri Tullio, rispettivamente di 12 e 8 anni.

Marica è legata sentimentalmente a William Djoko da due anni, e il loro amore non potrebbe andare più a gonfie vele di così!

Anche noi facciamo gli auguri ai neo genitori e alla neoarrivata!