Farnesi papà, apnea d’Urso, concorrenti Isola: le 10 news della settimana

Roberto Farnesi è diventato per la prima volta papà a 52 anni. Lucya Belcastro, sua giovane compagna che ha 25 anni in meno di lui, ha dato alla luce un bebè. La lieta notizia è stata data dallo stesso Farnesi, attraverso uno zuccheroso post veicolato su Instagram.

Panico a Dubai: l’attrice Linda Batista, ex compagna di Rossano Rubicondi, è stata picchiata violentemente, rimediando una profonda ferita in faccia. Le immagini agghiaccianti del viso tumefatto e sanguinante dell’interprete hanno iniziato a circolare sui social lungo la giornata di lunedì scorso.

Problemi di salute per Alessia Mancini che tramite un post social ha annunciato di essere stata ricoverata. La 43enne, originaria della provincia di Roma, ha tranquillizzato i suoi ‘seguaci’ spiegando che si è trattato di un “piccolo intervento” e che è “tutto ok”. La Mancini ha anche fatto un appello, invitando alla prevenzione. L’operazione chirurgica è stata eseguita all’Ospedale Sant’Eugenio, nosocomio della Capitale.

Francesca Cipriani presto sposa. Il suo fidanzato Alessandro le ha fatto la proposta di matrimonio nel corso della puntata di lunedì 22 novembre del GF Vip. La mamma dell’ex Pupa, Rita, ha dato il proprio avallo all’unione. “Di meglio non potevi trovare”, ha chiosato il genitore.

Dagospia continua a sussurrare che potrebbe esserci una rivoluzione a Canale Cinque a partire da gennaio: Barbara d’Urso e Federica Panicucci, rispettivamente al timone di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, potrebbero forse non tornare più in onda.

L’Isola dei Famosi 2022 scalda i motori. Si mormora che Olga Plachina (moglie di Aldo Montanto), Luigi Oliva (napoletano attivo nel settore luxury automobilistico, noto agli esperti di gossip per via della sua relazione, oggi conclusa, con Pamela Prati), Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi faranno parte del cast…

Belen e Antonino Spinalbese, tutto tace ma qualche segno di disgelo ha fatto capolino sui social: la Rodriguez ha piazzato un like ad un post dello spezzino. Certo un ‘mi piace’ non fa primavera, ma forse non tutto è perduto.

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata vittima di molestie da parte di un chirurgo estetico al quale si era rivolta per un’operazione di mastoplastica additiva. I fatti denunciati risalgono al 2018. Nel salotto di Verissimo, la giovane è stata protagonista di un racconto tanto delicato, quanto drammatico.

Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset, potrebbe tornare in tv sul palco più prestigioso del piccolo schermo italiano: l’Ariston. Si mormora che Amadeus, che per ora non conferma né smentisce, la vorrebbe al suo fianco per il Festival di Sanremo 2022.

Venerdì scorso è iniziata la seconda stagione di The Voice Senior che si è scontrata con il rodato GF Vip: lo show di Antonella Clerici ha conquistato 3.645.000 spettatori (18.6% di share) mentre il reality di Canale 5 ha interessato 2.915.000 spettatori (19.3% di share).