Isola dei Famosi 2022: spuntano i nomi dei primi 4 concorrenti

Il reality show è stato confermato da Mediaset per il prossimo anno

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, che partirà su Canale 5 tra marzo e aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Confermata alla guida del programma Ilary Blasi, che ha raccolto lo scorso anno il testimone di Alessia Marcuzzi. La bionda conduttrice sarà affiancata per il secondo anno consecutivo da Massimiliano Rosolino, che tornerà come inviato nonostante le critiche che hanno accompagnato il suo percorso.

In queste settimane sono iniziati i provini per i nuovi naufraghi e sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni. Stando a quanto spifferato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, ci sarebbero stati dei contatti tra la produzione dell’Isola dei Famosi e Olga Plachina, atleta russa conosciuta ai più per il suo matrimonio con Aldo Montano.

Il settimanale Oggi ha invece assicurato che in Honduras vedremo Luigi Oliva, napoletano attivo nel settore luxury automobilistico, noto agli esperti di gossip per via della sua relazione, oggi conclusa, con Pamela Prati. La rivista Vero fa altri due nomi: quelli di Loredana Lecciso e della figlia Jasmine Carrisi.

Pare che le trattative tra la compagna e la figlia di Albano siano a buon punto e, salvo imprevisti dell’ultimo ora, potrebbero andare a buon fine. Jasmine, che ha debuttato in tv a The Voice Senior, ha rifiutato nei mesi scorsi la proposta del Grande Fratello Vip.

Dunque, secondo i gossip circolati nell’ultimo periodo i primi quattro concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 potrebbero essere: Olga Plachina, Luigi Oliva, Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi. Sarà vero? In attesa di scoprirlo è certo l’addio dei tre opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

L’indecisione di Ilary Blasi

Dopo il flop di Star in the star Ilary Blasi era pronta a prendersi una pausa dal piccolo schermo ma poi ha optato diversamente. Del resto la moglie di Francesco Totti ama i reality show, si diverte a guardarli e a condurli e così ha deciso di condurre per il secondo anno consecutivo l’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Massimiliano Rosolino.

Proprio così: nonostante le malelingue l’ex nuotatore è stato confermato dalla produzione dell’Isola dei Famosi nelle vesti di inviato. Ad assicurarlo Gabriele Parpiglia, che ha parlato di un pranzo che c’è stato tra Ilary, Rosolino e alcune persone che lavorano dietro le quinte.