Linda Batista, ex di Rubicondi: immagini agghiaccianti, violenza a Dubai

Arrivano immagini agghiaccianti da Dubai: Linda Batista, attrice 39enne brasiliana nota per aver lavorato a tantissimi progetti televisivi e cinematografici in Italia nonché per aver vissuto una relazione con il compianto Rossano Rubicondi, è stata coinvolta in un episodio violento a Dubai. A riferirlo è il profilo Instagram Sorgeveritas, del paparazzo Maurizio Sorge, che ha postato un video di Batista in cui l’interprete ha il viso ricoperto di sangue e appare sotto choc. Sorge ha informato che Linda è stata coinvolta in una rissa. Al momento non sono trapelati altri dettagli sulla vicenda.

Dal filmato diffuso in rete, si vede Batista tenere un panno, completamente insanguinato, sulla faccia sulla quale si nota una profonda ferita al naso. Fuori campo si sente un uomo che ha provato a tranquillizzarla. Da accertare la dinamica che ha portato l’attrice a subire una simile violenza (qui il video della vicenda – attenzione, immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità).

Linda Batista, il dolore per la morte dell’ex di Rossano Rubicondi

Linda Batista è nata a Salvador de Bahia il 4 giugno 1972. Ha vissuto un amore con Rossano Rubicondi, recentemente scomparso. “Mi rifiuto di credere che Rossano non abbia voluto curarsi“, ha dichiarato qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque l’attrice, nel replicare alle voci che hanno sostenuto che Rubicondi abbia deciso di non prendersi cura di sé, pur sapendo di essere malato: “Rossano amava troppo la vita per prendere una decisione così, trovo assurde queste voci”. (In effetti sono state voci assurde perché alla fine è emerso che il 49enne ha combattuto con tutte le sue forze contro la malattia).

“Quando l’ho saputo non volevo crederci – ha aggiunto Linda, che con Rossano ha avuto una relazione di circa due anni -. Poco tempo fa lo avevo sentito per proporgli di incontrarci e presentargli il mio nuovo compagno e magari proporgli di lavorare insieme. Sono veramente sconvolta, non può essere vero che non volesse curarsi”. Batista ha concluso con una provocazione: “Come è possibile che i genitori non sapessero niente? E perché è stato cremato così velocemente senza dare la possibilità ai genitori di vederlo un’ultima volta? Lo trovo vergognoso”.

Chi è Linda Batista, concorrente de la Fattoria e attrice di Elisa di Rivombrosa

Nel 2009 ha partecipato alla quarta edizione del reality La fattoria, condotta da Paola Perego. Terminò il suo percorso durante la quinta puntata, a due settimane dalla fine, con il 72% dei voti.

Ha preso parte a molti progetti televisivi, tra cui le fiction Incantesimo, Elisa di Rivombrosa (2003), Luisa Sanfelice di Paolo e Vittorio Taviani, La signora delle camelie ed Elisa di Rivombrosa Parte Seconda (2005)

Tra i lavori cinematografici, si ricordano i film: Encantado, regia di Corrado Colombo, I banchieri di Dio, regia di Giuseppe Ferrara, entrambi del 2002, The Clan (2005), regia di Christian De Sica, Los Borgia (2006), La masseria delle allodole (2007), diretto dai fratelli Taviani.