Belen ci riprova con Antonino: il gesto che riaccende le speranze

La Rodriguez ha fatto un passo in avanti per salvare la sua famiglia

Belen Rodriguez tiene molto alla famiglia e alla serenità dei suoi figli. Prima di incontrare Antonino Spinalbese la soubrette argentina ha fatto di tutto per salvare il rapporto con l’ex marito Stefano De Martino, dal quale ha avuto otto anni fa il piccolo Santiago. Purtroppo la 37enne non è riuscita nel suo intento e ora sembra intenzionata a non ripetere gli stessi sbagli con il nuovo compagno.

Da settimane si riconcorrono le voci di crisi tra Belen e Antonino, insieme da circa un anno e già genitori della piccola Luna Marì. I diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito, lasciando un alone di mistero sull’intera faccenda. Ora però l’ultimo gesto della showgirl sembra parlare chiaro: la Rodriguez pare intenzionata a non mollare tutto e a combattere per la sua vita privata.

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha lasciato un “mi piace” all’ultima foto Instagram di Antonino Spinalbese. Una mossa da niente? Non proprio visto che da tempo la conduttrice di Tu si que vales non metteva“like” all’ex hair stylist. Questo tornare, all’improvviso, a lasciare segnali pubblici potrebbe essere la prova di un riavvicinamento in corso. Del resto Antonino e Belen sono consapevoli che non è facile mantenere la calma dopo l’arrivo di un bebè.

La figlia Luna Marì è nata solo lo scorso luglio e, come succede a tante coppie, ha scosso l’equilibrio di Belen e Antonino che, forse, già si conoscevano davvero poco. Il primo incontro è avvenuto a giugno 2020, grazie ad amici in comune, e un anno dopo i due sono diventati una famiglia.

A far sospettare una riconciliazione tra Belen e Antonino Spinalbese pure il messaggio che Cecilia Rodriguez ha scritto sulla bacheca Instagram del cognato. I due hanno riso e scherzato tranquillamente, come se nulla fosse accaduto nella loro famiglia. Famiglia alla quale il 26enne è molto legato.

Antonino è subito entrato in sintonia con i parenti di Belen: dai genitori Gustavo e Veronica, passando per i fratelli Jeremias e Cecilia. Allo stesso modo pure la Rodriguez è entrata nelle grazie della made e della sorella di Spinalbese (il padre è scomparso quando il ragazzo era adolescente).