Belen, la sorella Cecilia Rodriguez scrive ad Antonino Spinalbese

Si infittisce il mistero della crisi tra Belen e Antonino. La Rodriguez e il giovane compagno non si fanno più vedere insieme da tempo e non smentiscono i gossip che stanno gettando parecchie ombre sulla loro storia d’amore. Nelle ultime ore si è parlato di un clima davvero difficile tra i due e qualcuno ha sussurrato pure di un tradimento di Spinalbese ai danni della conduttrice di Tu si que vales.

Tra rumors, indiscrezioni e pettegolezzi è spuntato a sorpresa il messaggio di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha commentato una delle ultime foto che Antonino Spinalbese ha condiviso su Instagram. Uno scatto in cui il 26enne indossa una camicia a quadri nei toni del giallo, marrone e bordeaux.

“Ma quella camicia la conosco”, ha commentato Cecilia con tanto di emoticon di risate. Spinalbese ha riposto con un cuore. A quanto pare quell’indumento appartiene proprio alla fidanzata di Ignazio Moser, che qualche mese fa l’ha usata per uno shooting in coppia con l’ex ciclista.

Dunque, nonostante la crisi con Belen, Antonino sembra aver mantenuto un ottimo rapporto con la famiglia Rodriguez, con la quale ha subito instaurato un bel legame. Cecilia non si è fatta problemi a commentare il cognato: segno forse che non tutto è perduto tra Belù e il padre della figlia Luna Marì?

Non è escluso, infatti, che la crisi rientri a breve. Del resto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si conoscono da poco, appena da un anno, e devono fare i conti con una famiglia allargata. Una situazione atipica e di certo non facile per un ragazzo giovane come Antonino, più piccolo di Belen di ben dieci anni.

Il commento di Cecilia Rodriguez

Lo scorso maggio Cecilia Rodriguez ha elogiato pubblicamente Antonino Spinalbese, tirando una frecciatina agli ex di Belen. Tutti famosi: da Marco Borriello a Fabrizio Corona, passando per Stefano De Martino e Andrea Iannone. Cechu ha ammesso di apprezzare molto Antonino e di trovarsi benissimo in sua compagnia.

Secondo Cecilia Antonino è un ragazzo bravissimo, con i suoi stessi principi, nonché umile, puro e sognatore. Riuscirà la più piccola dei Rodriguez ad aiutare la sorella a superare questo complicato momento?