Belen e gli ex fidanzati: arriva la frecciatina di Cecilia Rodriguez

È un momento davvero d’oro per Belen Rodriguez. Da quando ha conosciuto il 26enne Antonino Spinalbese la soubrette argentina è rinata. Di questo ne è consapevole la sorella Cecilia e tutta la famiglia Rodriguez. Il “clan”, come spesso è stato chiamato dai media, ha accolto con grande gioia l’ex hair stylist e attende con ansia l’arrivo della piccola Luna Marie, previsto per il mese di luglio.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Cecilia Rodriguez ha ammesso di approvare a pieni voti il nuovo cognato Antonino Spinalbese, non risparmiando una frecciatina agli ex fidanzati di Belen. La compagna di Ignazio Moser ha inoltre elogiato Deborah Togni, la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez.

Queste le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez:

“Belen? La vedo benissimo, sono davvero contenta. Penso sempre alla felicità della mia famiglia, ci teniamo tanto all’amore. Jeremias ha trovato una bravissima ragazza e anche il fidanzato di Belen, Antonino, mi piace tanto, sto bene con lui. Con altri fidanzati avevo avuto qualche ansia, lui è un bravissimo ragazzo, ha i nostri stessi principi, è umile, è puro ed è un sognatore”

A chi si riferisce Cecilia Rodriguez quando menziona gli ex fidanzati della sorella Belen? Il campo è piuttosto ristretto: la conduttrice di Tu si que vales ha vissuto poche ma intense relazioni. Tra gli ex amori di Belen: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone, Stefano De Martino.

Non è escluso che Cecilia Rodriguez si riferisca proprio all’ex marito di Belen. In passato si è parlato più volte di un rapporto teso tra Cecilia e Stefano De Martino. Lo scorso autunno, ad esempio, qualcuno ha spifferato di un incontro poco piacevole in aereo tra i due ex cognati.

Pare che su un volo Napoli-Milano a Cecilia e Stefano siano stati assegnati due posti uno accanto all’altro. All’imbarazzo del ballerino sarebbe corrisposta una dura reazione della Rodriguez, che l’avrebbe invitato a cambiare poltrona. Richiesta che l’ex ballerino di Amici avrebbe prontamente accolto.

Non solo: da tempo Cecilia Rodriguez non frequenta più Adelaide De Martino, la sorella minore di Stefano. Le due sono state amiche per anni e hanno anche convissuto nello stesso appartamento a Milano. Adelaide era presente al primo incontro tra Cecilia e Francesco Monte e ha sempre fatto il tifo per questa coppia.

Pure Jeremias Rodriguez ha litigato in passato con Stefano De Martino: è stato il diretto interessato a parlarne durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip nel 2017. I due hanno poi fatto pace dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano per poi allontanarsi di nuovo.