De Martino, in aereo vicino a Cecilia: lei lo fa alzare, lui sul volo trova Giulia

Curioso retroscena con protagonisti Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Un triangolo inedito che, come racconta il magazine Oggi, per uno scherzo del destino si è ritrovato sul medesimo aereo. Quello del 31 agosto, l’ultimo della giornata, che fa la tratta Napoli – Milano Linate. E altro scherzo del destino è quello che narra che il danzatore campano si è ritrovato sull’aereo fianco a fianco a Cecilia. Non proprio una situazione ‘comoda’ visto come Stefano si è lasciato con Belen da poco e non nel migliore dei modi. E infatti si è mormorato che lui abbia provato dell’imbarazzo nel sedersi e che lei lo abbia fatto alzare.

Giulia De Lellis e Stefano De Martino si incontrano sull’aereo: sullo stesso volo c’è Cecilia Rodriguez

“All’imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione di Cecilia, che lo invita a cambiare poltrona”, si legge sul magazine Oggi. Stefano non insiste, si alza e cerca un altro posto sull’aereo. E chi trova sul volo? Niente po po di meno che Giulia De Lellis, anch’essa rientrante nel capoluogo lombardo. Sempre seguendo il racconto del settimanale l’influencer avrebbe “invitato Stefano ad accomodarsi nella sua stessa fila”. E tra i due ci sarebbero state delle simpatiche “chiacchierate” e delle belle “risate“. Ricordiamo che Cecilia per ovvi motivi non è rimasta in idilliaci rapporti con De Martino. Ma pure con la De Lellis non scorre affatto buon sangue. Infatti è più che noto che le due non si amino particolarmente. Durante il GF Vip 2 pareva che ci fosse stato un riavvicinamento e che potesse nascere una bella amicizia. Ma non fu così.

Giulia, Stefano e Cecilia, vita da single

Se Cecilia non sprizza particolare gioia nei confronti di De Martino e Giulia, ha comunque con loro un punto in comune. Tutti e tre si sono ritrovati single, avendo assistito al naufragio delle loro love story nelle ultime settimane. Stefano ha visto per la seconda volta andare in fumo il suo legame con Belen. Medesima dinamica per la De Lellis che ha chiuso con Andrea Damante. Colpo di scena anche per la Rodriguez ‘minore’ che ha troncato con Ignazio Moser. Tuttavia i ben informati affermano che potrebbe esserci un ritorno di fiamma a breve tra la modella sudamerica e il trentino. Altro discorso per i Damellis e per Stefano e Belen. Loro sono ex e con ogni probabilità tali rimarranno.