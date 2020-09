Bernal, flirt Ignazio: “Mi ha detto che era single. Lo ho detto a Cecilia”

Continuano a emergere rumors e retroscena sulla rottura consumatasi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stavolta a parlare è la modella di origini argentine (vive a Madrid) Caterina Bernal. Quella stessa modella che è balzata pochi giorni fa su tutte le pagine di cronaca rosa per un presunto flirt avvenuto in Sardegna con il trentino. In una lunga intervista rilasciata al magazine Chi, la giovane ha narrato come ha conosciuto Moser, il suo “corteggiamento serrato”, la reazione di Cecilia e come si è concluso l’episodio. I fatti si sarebbero svolti al Phi Beach, noto locale sardo della Costa Smeralda. Ignazio sarebbe piombato al tavolo in cui c’era Caterina, presentandosi come una persona ‘libera’ da legami sentimentali. “Mi ha raccontato che era single”, ha spiegato Bernal aggiungendo che c’è poi stato un ballo fino a che non si sono scambiati i contatti telefonici. Bernal ha sottolineato anche che all’epoca non sapeva chi fosse di preciso Moser, tantomeno che fosse il ragazzo di Cecilia.

“Cecilia ha cercato conferme, io ho confermato. Non è colpa mia se Ignazio si è presentato da single”. Parla Caterina Bernal

Caterina ha proseguito nel racconto, dicendo che dopo che Ignazio l’ha voluta conoscere c’è stato uno scambio di messaggi su Instagram, in privato. Non solo: Moser ha iniziato a ricoprirla di like e ha promesso che sarebbe andato a trovarla a Madrid, dopo essere stato a Lisbona per lavoro. Poi però è scattato il patatrac: la crisi tra il trentino e Cecilia è finita su tutte le copertine gossippare. La Bernal si è ritrovata suo malgrado coinvolta in una storia di cui non sapeva di essere protagonista. Nel frattempo la Rodriguez ha cercato conferme di quanto successo. “La sua ex Cecilia ha cercato conferma di quanto accaduto tra me e Ignazio”, ha dichiarato Bernal, aggiungendo: “Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”. E poi?

Bernal: “Ignazio si è sentito in colpa ed è sparito”

Poi Ignazio sarebbe sparito, ha raccontato sempre la modella, non prima di essersi scusato per non averla potuta raggiungere a Madrid. Caterina ha le idee chiare sul motivo che avrebbe spinto Moser a non volare in Spagna. “Ho capito che si è sentito in colpa“, ha confessato. Infine Bernal ha dichiarato che tra lei e Ignazio non c’è stato nemmeno un bacio: “Diciamo no… perché in quel momento non ho voluto io”. Al netto di tutto questo, i ben informati sostengono che la Rodriguez e lo sportivo stiano cercando di ricucire. Chissà se ci riusciranno.