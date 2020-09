Ignazio ha tradito Cecilia? “Pare proprio di sì”, il gesto delle Rodriguez

Il gossip sugli ex gieffini Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non accenna a placarsi. Negli ultimi mesi è stato reso noto a tutti che la love story tra il figlio del celebre ciclista Francesco Moser e la sorella di Belen Rodriguez abbiano passato più di un momento di difficoltà. Nelle ultime settimane si sono rincorsi tanti rumors circa presunti flirt dell’imprenditore vitivinicolo (dall’attrice Anna Safroncik alla conduttrice tv Diletta Leotta). Indiscrezioni che sono però state puntualmente smentite dall’ex gieffino che in un recente post su Instagram dell’amico Andrea Damante è stato definito ‘single’. Stando però alle ultime indiscrezioni rilanciate dal portale Dagospia, sembra che tra Cecilia ed Ignazio le cose siano cambiate. I due protagonisti dello showbiz sembrano pronti a voltare pagina e mettere a tacere le chiacchiere che li hanno accompagnati durante questi mesi estivi. Per loro quindi si parla di un possibile ritorno di fiamma.

Il tradimento di Ignazio Moser

Sono ancora in molti a domandarsi però se Ignazio abbia davvero tradito Cecilia. Secondo quanto riportato dal portale Dagospia, non ci sarebbero dubbi sul punto. Sul sito di Roberto D’Agostino si legge, infatti, “Pare proprio di si“. Le rivelazioni però non finiscono qui. Dagospia infatti riporta inoltre che a far andare su tutte le furie la sorella della conduttrice di Tu si que vales siano state le attenzioni di Moser nei confronti del volto di DAZN, Diletta Leotta. Cecilia e Belen durante una gita in barca a Capri hanno però lanciato qualche frecciatina, cantando canzoni in spagnolo riguardanti amori e tradimenti. Canti che hanno avuto l’apice con una frase cantata a gran voce: “Porque su novio a ella la enganaba” la cui traduzione in italiano è “perché il suo ragazzo la ingannava“.

Belen Rodriguez fa colpo su Matteo Bocelli

Sempre nell’incantevole cornice dell’isola di Capri, le due sorelle Rodriguez hanno proseguito le vacanze, partecipando anche ad una festa dove ci sarebbe stato anche Matteo Bocelli. I rumors rilanciati da Dagospia riportano che il giovane non avrebbe tolto gli occhi di dosso a Belen. La conduttrice, dopo aver rotto con Stefano De Martino, quindi aver avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi, ha da poco iniziato a frequentarsi con l’hair stylist milanese Antonino.