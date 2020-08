Cecilia e Ignazio, in corso il ritorno di fiamma: retroscena, la situazione

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dopo giorni di lontananza e ricostruzioni più o meno fantasiose sulla loro rottura, starebbero per “ricomporsi”. A sostenerlo è il sempre attento e informato Dagospia. L’addio si era consumato al Just Cavalli di Porto Cervo ed è stato pesante e deciso. Dall’altro lato la coppia non ha mai parlato pubblicamente della vicenda. Evidentemente sia la sorella di Belen sia il trentino hanno preferito riflettere in silenzio e ragionare a mente fredda prima di fare una scelta definitiva e comunicarla. Lo strappo potrebbe quindi essere ricucito a breve. Resta da capire, laddove ciò si verificasse, se la relazione saprà ritrovare un nuovo equilibrio e risolvere le divergenze che hanno condotto a una situazione di profonda crisi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, all’origine della crisi

Al di là dei gossip – mai confermati e sempre smentiti dai diretti interessati – che hanno parlato di presunte frequentazioni di Moser da quando c’è stata la bufera sentimentale con l’argentina, le vere cause della crisi pare che siano da ricercare nel rapporto stesso e non fuori da esso. I bene informati sostengono che a provocare la tormenta d’amore sia stata un’eccessiva gelosia provata da Cecilia nei confronti del compagno. Non solo: c’è chi ha anche spifferato che la sorella di Belen sarebbe pronta a diventare mamma e vorrebbe avere un figlio. Dello stesso avviso non sembrerebbe essere Ignazio, il quale, sempre secondo i ben informati, prediligerebbe in questo momento la carriera. Insomma, al giovanotto non dispiace l’idea della famiglia, ma vorrebbe procrastinarla un po’ più in là.

Belen e Cecilia, un’estate di pene d’amore

Le sorelle Rodriguez hanno vissuto un’estate all’insegna delle pene d’amore. Cecilia per Ignazio, come sopra spiegato, Belen per Stefano De Martino. Attualmente la showgirl sudamericana frequenta l’hair stylist Antonino. Con il manager Gianamaria Antinolfi, il flirt si è invece spento in pochi giorni: è giusto durato un paio di weekend tra Capri e Ibiza. E De Martino? A differenza di Cecilia, che con Moser pare essere sul punto di ritornare in love, per Belu non c’è alcuna voglia di ricucire con il danzatore campano.