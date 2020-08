Belen e Antonino, emergono dettagli inediti: De Martino ancora scaricato

Belen Rodriguez continua a catalizzare l’attenzione del gossip di questa calda estate italiana. Ad alimentare gli ultimi chiacchiericci sulla showgirl argentina è la nuova frequentazione con l’hair-stylist Antonino. Una storia d’amore nata in modo inaspettato. Stando a quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale di gossip ‘Chi’ (in edicola da mercoledì 26 agosto), la Rodriguez, prima di volare verso il suo buen ritiro spagnolo nell’incantevole cornice di Ibiza, ha avuto bisogno di apportare alcune modifiche al colore dei suoi capelli. Sembra che giusto quel giorno la persona di fiducia che solitamente la segue e tratta la sua splendida chioma non era presente. Da qui la decisione di Patrizia Griffini, amica della conduttrice, di chiamare Marco, collaboratore di una celebre catena di parrucchieri. Al momento dell’incontro, però, Marco si è presentato con un amico, Antonino. Mentre i due si occupavano dei capelli dell’ex di Stefano De Martino, le chiacchiere riempivano il pomeriggio passato insieme.

Belen e Antonino: come si sono conosciuti

La piacevolezza di quelle ore trascorse allegramente insieme si è poi trasformato in un invito a cena. Antonino sembra sia stato invitato a casa della Rodriguez per mangiare insieme del sushi. Da quella sera è quindi iniziato il corteggiamento dell’hair stylist. Lui sembra abbia creato anche un ottimo rapporto con Mattia Ferrari, amico intimo della Rodriguez. Belen quindi, dopo un’estate tormentata a causa del gossip che l’ha vista protagonista (il presunto scambio di messaggi tra l’ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi), ha aperto nuovamente il suo cuore. I due ormai sono inseparabili. Dopo Ibiza, infatti, sono stati avvistati insieme a Milano.

Le parole dell’ex di Antonio

Stefano De Martino sembra sia volato alla volta di Ibiza nella speranza di poter ricucire con Belen. Ma il suo tentativo non ha portato ai risultati sperati: l’ex moglie lo avrebbe scaricato di nuovo. Al conduttore di Made in Sud non è rimasto quindi che proseguire la sua vacanza con gli amici, tra cui Marcelo Burlon. Tra i tanti che non hanno preso bene la nuova frequentazione tra la co-conduttrice di Tu si que vales e Antonio, è stata l’ex fidanzata di quest’ultimo, Chiara. La ragazza ha dichiarato: “Non è piacevole aprire Instagram e vedere 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro“, per poi aggiungere che lei non si sente da meno a nessuno.