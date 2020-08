Belen e il nuovo fidanzato Antonino: dopo il bacio parla l’ex di lui

Continua a far discutere il nuovo flirt di Belen Rodriguez. Dopo aver dimenticato velocemente il manager napoletano Gianmaria Antinolfi, la soubrette argentina è finita tra le braccia dell’hair stylist Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti a Milano grazie ad amici in comune e stanno ora approfondendo il loro feeling a Ibiza, dove sono entrambi in vacanza con la stessa comitiva. Di recente la nuova coppia è stata pizzicata mentre si scambiava un focoso bacio, prontamente immortalato dai paparazzi di Vero. Tale gesto di passione ha spinto Chiara, l’ex fidanzata di Antonino, a commentare questa storia d’amore. La ragazza non è nota al mondo dello showbiz e dopo aver amato per un lungo periodo Spinalbese vive oggi in Oriente, più precisamente a Taiwan.

Il bacio tra Belen e Antonino: la reazione dell’ex fidanzata di lui

“Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram”, ha dichiarato Chiara su Instagram, come riporta Very Inutile People, il primo a scoprire della tresca amorosa tra Belen e Antonino Spinalbese. “Per il resto vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno. Ognuno di noi è unico e speciale a modo suo, non scordatevelo mai”, ha aggiunto la ragazza, spazzando via ogni probabile paragone con la conduttrice di Tu si que vales.

Belen Rodriguez bacia Antonino ma preferisce il silenzio

Mentre l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese ha detto la sua, Belen Rodriguez preferisce trincerarsi dietro un assordante silenzio. La 35enne ha deciso, per il momento, di non proferire parola su questa nuova storia d’amore. Del resto il futuro resta una incognita: dopo il dolore causato dal divorzio da Stefano De Martino Belen vuole andarci coi piedi di piombo. Vivere sì nuove passioni e amori ma senza lasciarsi andare a dichiarazioni e annunci importanti. Per ora l’unico amore certo resta quello per il figlio Santiago, che sta trascorrendo le vacanze a Ibiza, diviso tra i genitori.

Belen Rodriguez torna in tv al timone di Tu si que vales

Regina dell’estate 2020, Belen Rodriguez si prepara a tornare in televisione. Il prossimo sabato 12 settembre sarà di nuovo al timone di Tu si que vales con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Confermata la giuria formata da: Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotty, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi.