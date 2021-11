Teresa Langella a Verissimo: l’ex tronista racconta il suo dramma

Teresa Langella è tornata in tv. La cantante, attrice e influencer è stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il suo dramma. Un dramma risalente a qualche anno fa, ma venuto a galla solo di recente per via di un post della diretta interessata su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata vittima di molestie da parte di un chirurgo estetico al quale si era rivolta per un intervento di mastoplastica additiva.

La vicenda risale al 2018 ma solo oggi l’ex tentatrice di Temptation Island ha trovato il coraggio di raccontarlo pubblicamente, complice una causa in corso visto che Teresa Langella ha denunciato insieme ad altre ragazze. A Verissimo la 29enne ha raccontato che il medico, di cui aveva piena fiducia, non faceva entrare la madre durante le visite con la scusa della privacy. Un modo per molestare la sua paziente senza alcuna interferenza.

Il seno ma anche altre parti del corpo, con la scusa che fossero collegate all’intervento chirurgico che non era andato nel migliore dei modi per via di alcuni problemi emersi dopo l’operazione. Nel bel mezzo della confessione Teresa Langella si è fermata e distrutta ha ammesso:

“Sono qui, ma un po’ mi vergogno. Provo a fare la dura… Devo essere forte per tutti i messaggi che ho ricevuto. Non è giusto che una donna debba sentirsi in difetto, sbagliata”

Teresa Langella ha deciso di parlare pubblicamente della faccenda – che aveva nascosto ai suoi genitori – solo quando è stata contattata dalla polizia giudiziaria nel 2019. Ascoltando le storie di altre donne ha capito che era giusto non mantenere più quel terribile segreto.

A consolarla la padrona di casa Silvia Toffanin, che l’ha spronata a non vergognarsi per quanto accaduto. In un secondo momento è entrato a Verissimo Andrea Del Corso, il fidanzato che Teresa ha conosciuto alla corte di Maria De Filippi.

L’ex corteggiatore è molto vicino alla compagna, la sta aiutando a superare questo momento complicato, e ha spiegato che presto convoleranno a nozze. Quando? Ad oggi non è stata ancora stabilita una data ma Andrea ha assicurato che la proposta di matrimonio arriverà in maniera del tutto inaspettata.