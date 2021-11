Ascolti tv ieri: la prima di The Voice Senior contro GF Vip, chi ha vinto

By

Tutti i dati della giornata di ieri, venerdì 26 novembre 2021, con il ritorno di Antonella Clerici su Rai Uno: come è andata

Gli ascolti tv di ieri venerdì 26 novembre 2021 hanno rivelato come è andata la prima sfida di quest’anno tra The Voice Senior e Grande Fratello Vip 6. Su Rai Uno Antonella Clerici è tornata con i suoi giudici e i suoi concorrenti Over, mentre Alfonso Signorini resiste nel venerdì sera di Canale 5. Tutti i dati della prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.645.000 spettatori e il 18.6% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 2.915.000 spettatori e il 19.3% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.141.000 spettatori e il 4.8% di share; The Resident: 789.000 spettatori e il 4% di share;

Rai Tre – Afghanistan: 20 Anni Dopo: 682.000 spettatori e il 3.2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 905.000 spettatori e il 5.2% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.007.000 spettatori e il 6.2% di share;

La7 – Propaganda Live: 792.000 spettatori e il 4.7% di share;

TV8 – Petra: 298.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.169.000 spettatori e il 5.1% di share.

Ascolti tv venerdì 26 novembre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.706.000 spettatori e il 22.5% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.882.000 spettatori e il 17% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.669.000 spettatori e il 13.1% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.958.000 spettatori e il 17.7% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.696.000 spettatori e il 13.9% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.383.000 spettatori e il 17% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.729.000 spettatori e il 13.3% di share nella prima parte; 1.770.000 spettatori e il 12.6% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.500.000 spettatori e il 23.5% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.274.000 spettatori e il 17.7% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.067.000 spettatori e il 21.6% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.663.000 spettatori e il 7.1% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.801.000 spettatori e il 16.1% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 26 novembre 2021