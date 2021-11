Alessia Mancini in ospedale: come sta, il sostegno di Flavio Montrucchio

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio fanno coppia da ormai 18 anni, di cui 16 da marito e moglie. Si tratta di una coppia forte, che ha superato molte avversità. La showgirl 43enne ha appena annunciato tramite un post Instagram di essere in ospedale in seguito ad un’operazione. Anche stavolta, al suo fianco, il marito. Ecco quali sono le condizioni della conduttrice e come la coppia sta affrontando questo delicato momento.

Alessia Mancini ha annunciato di essere attualmente ricoverata ai suoi quasi 500mila followers di Instagram attraverso uno scatto che la ritrae struccata e spettinata sul letto di un ospedale. Nella descrizione della foto la 43enne, originaria della provincia di Roma, ha tranquillizzato i suoi fans dicendo che si è trattato di un “piccolo intervento” e che è “tutto ok”. La Mancini ha anche fatto un appello importante incitando alla prevenzione, in quanto la “salute è tutto”. L’operazione chirurgica è stata eseguita all’Ospedale Sant’Eugenio, nosocomio della Capitale.

Per i followers della showgirl è strano vederla in queste condizioni. La 43enne si mostra sempre al meglio nelle sue foto, nelle quali spesso fanno capolino le sue prelibate creazioni in cucina. La Mancini è stata co-conduttrice, insieme al marito, della sesta edizione di “Junior Bake Off Italia”. Stavolta però nelle sue storie Instagram non ci sono manicaretti. Alessia ha condiviso una foto della sua frugale colazione di oggi, a base di tè e fette biscottate. La semifinalista della 13esima edizione de “L’Isola dei Famosi”, a digiuno da ieri, ha scritto che prima di tornare a preparare dolcetti dovrà recuperare le forze.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, una coppia divertente

Alessia ha anche postato un video in cui si vede il marito, Flavio Montrucchio, che le fa compagnia in ospedale indossando mascherina chirurgica, copricapo e camice verde. Nel video i due, dimostrando ancora una volta di avere un’invidiabile sintonia, scherzano sul fatto che il 46enne vincitore della seconda edizione del GF sembra a tutti gli effetti un chirurgo. “Guardi che già mi hanno operato, ma lei chi è il chirurgo?” ha ironizzato la 43enne, alla quale Montrucchio ha risposto, toccando il copricapo: “Ma per venirti a trovare posso venire così?”.

A quanto pare quindi non bisogna preoccuparsi troppo delle condizioni di salute della Mancini. Nonostante non sia noto il motivo per cui si sia sottoposta ad un’operazione appare tutto sotto controllo e Alessia sembra star affrontando tutto con serenità, sicuramente aiutata dal supporto del marito da cui ha avuto Mya, che oggi ha 13 anni, e Orlando, di 6 anni.