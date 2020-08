Junior Bake Off, Montrucchio e Alessia Mancini conduttori: l’annuncio

Grandi novità in arrivo al cooking show per i più piccoli Junior Bake Off. Il conduttore Flavio Montrucchio ha condiviso nelle ultime ore un post sul suo profilo Instagram, dove lo si vede raggiante al fianco della moglie Alessia Mancini. A commento dello scatto, la rivelazione inaspettata: “Congiunti al lavoro“. Flavio ha poi aggiunto: “Benvenuta a Junior BakOff“. Parole che hanno lasciato supporre un coinvolgimento nel programma dell’ex naufraga del reality show L’Isola dei Famosi. Il format targato Real Time dedicato ai più piccoli, sarà trasmesso in tv nel periodo natalizio (l’ultima puntata cadrà proprio il 25 dicembre). Dopo l’anticipazione di Montrucchio sui social, è intervenuta la società di produzione del format. La Banijay ha fatto sapere che Alessia affiancherà il marito per tutte e tre le puntate. La loro quindi sarà una vera e propria conduzione in coppia. Secondo quanto si legge su TvBlog, le registrazioni delle puntate sarebbero già in corso.

Il comunicato della casa di produzione

Nelle ultime ore anche la casa di produzione del programma ha condiviso un messaggio sui propri profili ufficiali sul noto social network di condivisione Facebook. Sul post si legge: “Diamo il benvenuto ad Alessia Mancini nella squadra di Junior Bake Off, la conduttrice affiancherà per la prima volta il marito Flavio Montrucchio“. Insieme alla popolare coppia dello showbiz anche il celebre pasticcere Ernst Knam e Damiano Carrara. L’appuntamento è quindi per dicembre sul canale televisivo di Real Time. Quello di portare in scena una vera coppia è stata forse una scelta non del tutto casuale, ma ben studiata per assicurare maggiore realismo e clima familiare. Le precedenti edizioni di Junior Bake Off sono state condotte da Benedetta Parodi e Katia Follesa.

Amore a gonfie vele per Alessia e Flavio

Flavio e Alessia stanno insieme da 18 anni e sono sposati da 16. Il loro è stato un incontro casuale, che poi è diventato straordinariamente importante. Un colpo di fulmine che ha cambiato la vita di entrambi. A far capitolare l’ex naufraga è stata sicuramente anche l’ironia di Montrucchio. Ma anche il grande romanticismo. Lui le fece recapitare 100 rose rosse, ma sin dal primo incontro dichiarava che avrebbe sposato la Mancini. I due hanno due bambini, Mia e Orlando. Il loro amore non ha mai visto dei momenti di incertezza e va avanti a gonfie vele, facendo invidia a molti.