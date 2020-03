Alessia Mancini ha avuto un aborto spontaneo: il racconto a Verissimo col marito Flavio Montrucchio

Confessione inedita di Alessia Mancini a Verissimo. Durante l’intervista con il marito Flavio Montrucchio la soubrette ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo. Una vicenda che risale a prima della nascita del secondogenito Orlando, arrivato nel 2015 sette anni dopo la primogenita Mia. L’ex Velina di Striscia la notizia l’ha spifferato con molta tranquillità: è stato un dolore immenso ma che col tempo è riuscito ad accettare. Un dolore che, del resto, accomuna tante donne. Ma Alessia e Flavio non si sono mai arresi e, consci del loro amore, hanno provato ad avere altri figli. E così è arrivato Orlando, che oggi è un fratellino presente e amorevole per Mia, che ha 12 anni.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: quel viaggio a Dubai ha cambiato tutto

“Prima della proposta di matrimonio a Roma abbiamo fatto un viaggio a Dubai. Nella piscina dell’hotel abbiamo incontrato un signore, dall’apparenza scozzese, che beveva birra”, ha detto Flavio Montrucchio a Verissimo. “Ha indicato il mio collo e mi ha detto “Bella questa collana che ti ha regalato”. Ma io non indossavo nulla: la collana me l’aveva regalato Flavio per il mio compleanno il giorno prima ma in piscina non l’avevo portata”, ha aggiunto Alessia Mancini. “Quella persona ci ha detto che ci saremmo sposati a breve e che avremmo avuto tre figli. Ma in realtà uno l’ha mancato”, ha confidato l’ex vincitore del Grande Fratello. “Invece no, uno l’ho perso. Questa è una cosa che nessuno sa“, l’ha subito corretto la moglie.

Alessia Mancini parla per la prima volta a Verissimo del suo aborto spontaneo

Prontamente Silvia Toffanin ha chiesto spiegazioni alla sua ospite su questo aborto spontaneo, una notizia che la padrona di casa non si aspettava. “A volte può capitare che ci siano delle interruzioni volontarie. Però non ci siamo dati per vinti e subito dopo è arrivato Orlando. Certo rimane quel vuoto ma due figli lo colmano“, ha ammesso Alessia Mancini.