Roberto Farnesi è diventato padre a 52 anni: foto della figlia e dettagli

Roberto Farnesi è diventato papà per la prima volta a 52 anni. L’annuncio lo ha fatto lo stesso attore, tramite un dolce post divulgato su Instagram in cui si è ritratto in una stanza d’ospedale con in braccio la figlia. “Benvenuta principessa”, la didascalia a corredo del tenero scatto. L’interprete pisano, da sempre molto riservato, al momento ha preferito non svelare il nome scelto per il frutto d’amore partorito dalla sua compagna, Lucya Belcastro, 27enne a cui è legato da circa sette anni.

Qualche mese fa, dopo l’annuncio della gravidanza di Lucya, Farnesi, raggiunto dal magazine Di più, spiegava che non aveva intenzione di assistere alla nascita in sala parto. “Somiglio a mio padre in questo, sono un po’ vecchio stampo e ai suoi tempi non si usava essere presenti”, raccontava l’attore

Altra analogia condivisa con la vita del babbo (che non c’è più e a cui Roberto era molto legato) è che anche lui, con la compagna, aveva una ampia differenza d’età: infatti tra papà e mamma Farnesi (oggi 82enne) c’erano 24 anni di differenza (tra Roberto e Lucya la forbice è invece di 25 anni). In quel frangente il 52enne pisano rimarcava anche che sua madre e suo padre erano l’esempio dell’amore senza età, in quanto sono stati capaci di creare un’unione ferrea e una famiglia felice.

Al magazine DiPiù, Farnesi si era sbilanciato anche sul nome da dare alla nascitura, dicendo che con la compagna era orientato su Mia o Margherita. Come poc’anzi sottolineato, l’attore, nell’annunciare la venuta alla luce della piccina, ha però scelto di non rivelare il nome della bimba.

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro, tutto sulla love story

La love story tra Roberto Farnesi e Lucya Belcastro è decollata circa sette anni fa. Subito si è compreso che si trattava di qualcosa di serio visto che la coppia, soltanto dopo un anno di frequentazione, ha deciso di andare a convivere in Toscana. Farnesi ha scelto di non trasferirsi mai a Roma o Milano nonostante il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, preferendo la vita di provincia più tranquilla.

La Belcastro, dopo aver conseguito una laurea in Lingue nel 2017, ha iniziato a lavorare per un grande gruppo automobilistico internazionale. Inoltre, spesso, supervisiona i lavori de Il Ristoro-La Bottega del Parco, ristorante di proprietà di Roberto ubicato nei dintorni di Pisa. Quando l’attore è impegnato su qualche set, è Lucya a controllare che tutto proceda al meglio nel locale.