Elodie addio nozze, crac Gioli e due bebè ‘vip’: 10 chicche di gossip

Chiara Nasti ha partorito ed è diventata mamma bis. Dopo aver accolto il primogenito Thiago nel 2022, con il marito Mattia Zaccagni ha allargato la famiglia stringendo tra le braccia la piccola Dea. Un nome alquanto originale. De gustibus!

Lieto annuncio anche per Guenda Goria e Mirko Gancitano. La figlia di Maria Teresa Ruta e il fotografo hanno appeso sul portone di casa un fiocco azzurro, è nato Noah!

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci, dopo 3 anni d’amore, si sono lasciati. Pare che ora l’attrice frequenti Luca Marziani, anche lui proveniente dal mondo dell’equitazione. Auguri!

Si sussurra che Elodie e Iannone non stiano trascorrendo un bel periodo. Troppe liti nel rapporto, spiffera il magazine Oggi che aggiunge che lei starebbe pensando di accantonare l’idea di sposarsi. Ahia!

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini pizzicati assieme in centro a Milano. Il medico è colui che fece perdere la testa alla conduttrice subito dopo la fine del matrimonio con Trussardi. A proposito dell’imprenditore bergamasco… Quando si ritrovò a commentare la storia dell’ex moglie, di Angiolini disse: “Non è una persona perbene”. La toccò piano.

L’ex di Alessandro Basciano, cioè colei con cui il deejay ha avuto il frutto d’amore Nicolò, sui social ha scritto un post di fuoco, accusando il padre di suo figlio di essere più attento al suo profilo Instagram piuttosto che a essere presente nella vita del bimbo che ha 8 anni. Ahia!

Valentina Ferragni ha assistito ad una sfilata a Forte dei Marmi. E chi c’era in passerella? Garance Authié, la nuova fiamma di Fedez. Quando ha visto la modella ha fatto una faccia che è stata tutta un programma.

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi assieme appassionatamente a Capri. Le due donne, che in passato hanno avuto qualche velenoso attrito a causa delle attenzioni rivolte a Flavio Briatore, si sono fotografate sorridenti l’una accanto all’altra. Che bel quadretto!

Tempi duri per gli influencer. Pare che la cuccagna stia finendo. La gente inizia a incavolarsi nel vedere tali sedicenti vip svacanzare gratuitamente in cambio di qualche Storia e post su Instagram. L’ultima coppia che ha ricevuto una pioggia di critiche è stata quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, vecchie conoscenze di Uomini e Donne. L’hotel in cui hanno alloggiato in Sardegna è stato preso di mira. Stessa cosa è avvenuta con l’albergo in cui è stata ospitata Aurora Ramazzotti e quello che ha dato ristoro a Marina Di Guardo (mamma Ferragni).

Barbara d’Urso, come svelato da DavideMaggio.it, è stata a pranzo segretamente con Milly Carlucci. Quest’ultima potrebbe davvero mettere a segno il colpaccio e portare la collega a Ballando con le Stelle. Dalla serie: non succede, ma se succede…