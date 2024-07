Matilde Gioli, crac con Marcucci: ora si frequenta con Luca Marziani

L’amore va, l’amore viene. Matilde Gioli, al secolo Matilde Lojacono, si è lasciata con Alessandro Marcucci e avrebbe un nuovo fidanzato. A spifferarlo è il magazine Chi, che riferisce che l’attrice si starebbe ora frequentando con Luca Marziani, anche lui proveniente dal mondo dell’equitazione. Marziani è il direttore tecnico del Sir La Farnesina nonché campione in diversi competizioni equestri. Il settimanale spiega nell’ultimo numero in edicola che Gioli e Luca sono stati pizzicati assieme la prima volta all’evento romano Piazza di Siena. Non si sa altro, anche perché la riservatezza dei due è molta.

Anche per quel che invece riguarda la fine della relazione con Marcucci, con il quale il rapporto è durato circa tre anni, Matilde ha preferito giocarsi la carta della privacy. Bocca cucitissima sulla rottura resa nota dal magazine Di Più che ha anche scritto che sarebbe stato lui a prendere la decisione di troncare. La love story ha avuto alti e bassi. In particolare, ha vissuto un momento di crisi nel 2023. Si arriva ai giorni nostri con l’attrice e Alessandro che hanno preso strade differenti, proseguendo in solitaria.

La star di Doc – Nelle tue mani, per il momento, non ha commentato né la rottura né l’indiscrezione relativa a Luca Marziani. Sul suo profilo Instagram, da quando sono uscite le recenti notizie sulla sua vita privata, si è limitata a postare un cavallo con la didascalia “il mio nuovo ragazzo”.

La carriera di Matilde Gioli

Nata a Milano nel 1989, Matilde Gioli ha esordito al cinema prendendo parte a Il capitale umano (2013) e Perez (2014). Nel 2014 ha anche debuttato sul piccolo schermo recitando in un episodio di Gomorra – La serie. Nel 2015 è tornata ad essere protagonista al cinema in tre ruoli nei film Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro. Nel gennaio 2016 ha ottenuto il “premio Afrodite” come miglior attrice emergente. Nel 2020 è entrata a far parte del cast della popolarissima serie tv Doc – Nelle tue mani, accanto a Luca Argentero. Nel 2023 ha esordito da protagonista nel film TV Fernanda, trasmesso da Rai 1.