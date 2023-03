Matilde Gioli, colpo di scena: la verità sul fidanzato, mossa inattesa

L’attrice celebre per il suo ruolo in Doc -nelle tue mani è in realtà ancora innamorata del compagno, la conferma è giunta via Instagram

Matilde Gioli è davvero tornata single? La notizia era nell’aria da giorni, dopo una serie di segnalazioni che avevano raggiunto Fanpage e dopo alcune mosse social sospette che avevano messo in allarme i suoi seguaci più romantici. Alla luce dei fatti erano stati in tanti a convincersi che la sua storia d’amore con il compagno Alessandro Marcucci fosse ormai naufragata, ma nelle scorse ore c’è stato a riguardo un bel colpo di scena.



In barba alle voci di corridoio, Matilde Gioli è infatti tornata a pubblicare una foto insieme al suo Alessandro su Instagram, scacciando una volta e per tutte qualunque chiacchiericcio. “L’amore è difficile perché: è una delle pochissime cose capaci di aprire una ferita nell’identità protetta dell’individuo” ha scritto la Gioli, parole che in realtà lasciano intendere fra le righe che qualcosa fra i due sia effettivamente successo (chissà cosa?). Ecco, per il resto, come l’attrice ha proseguito il suo discorso:

“Ne vale la pena perché: l’amore diventa la misura del senso della vita ed è l’unico luogo in cui possiamo allontanarci dal regime della razionalità e immergerci in quello dell’irrazionalità. È tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce le nostre vite, verso tutte le altezze e tutte le profondità. Quindi: è durissima ma ne vale la pena.”

Nello scatto social i due sono uno accanto all’altra, elegantissimi ad un recente evento di gala, a quanto pare all’interno di un suggestivo palazzo d’epoca. Un’mmagine e delle parole che chiudono così giorni di elucubrazioni e aprono un nuovo importante capitolo per i due, che in realtà stando alle dichiarazioni di Matilde Gioli sarebbero più innamorati che mai.

Ad ogni modo, alla luce dei fatti, viene da chiedersi cosa sia accaduto nello specifico. Non è infatti chiaro se fra i due sia avvenuto un allontanamento con successivo ricongiungimento, oppure se in realtà la coppia non sia mai stata in crisi per davvero. Quello che più conta, ovviamente, è che l’amore abbia trionfato un’altra volta.

Matilde Gioli: la storia d’amore con il fidanzato Alessandro Marcucci

L’attrice, diventata molto celebre per il suo ruolo nella ficition Doc – nelle tue mani, avrebbe secondo voci di corridoio iniziato a frequentare il suo attuale fidanzato già nell’estate 2021. La relazione fra i due, ad ogni modo, è stata ufficializzata lo scorso febbraio 2022 con uno scatto social condiviso dalla stessa attrice, che si era fatta vedere di sua sponte insieme allo sportivo e insegnante di equitazione.

“Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me” aveva scritto la Gioli, che nei giorni scorsi però aveva smesso di seguire su Instagram il diretto interessato, scatenando così la curiosità dei pettegoli.