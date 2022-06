Doc nelle tue mani, versione USA: “Un altro attore al posto di Argentero”

La serie Rai sarà presto adattata anche per il mercato statunitense e si parla già di un importante nome per il ruolo del protagonista

Non sembra volersi arrestare il successo di Doc nelle tue mani. La fiction di Rai Uno con protagonista Luca Argentero, che ha registrato importanti numeri di share nel nostro Paese, dovrebbe essere presto adattata anche per il mercato americano.

Ad annunciarlo questa mattina, come riportato anche da Fanpage, è stato Pierdante Piccioni, ex primario del Pronto Soccorso di Codogno nonché la persona da cui i produttori hanno preso ispirazione per la serie originale. L’occasione per rivelare al pubblico questo nuovo, importante progetto è stata la presentazione del libro di Pierangelo Sapegno Doc nelle tue mani, l’ultimo romanzo edito da Mondadori ispirato alla seconda stagione del serial.

Nella cornice del Circolo dei Lettori di Torino, dunque, Piccioni ha rivelato che Sony ha di recente acquistato i diritti per la trasmissione della fiction negli USA. Si sta parlando, in effetti, di una vera gallina dalle uova d’oro, visto e considerato che già 100 Paesi si sono messi al lavoro per acquistarne i diritti alla luce dell’accoglienza del pubblico.

Parlando di questo adattamento USA di Doc nelle tue mani, Piccioni ha quindi commentato:

“Doc è per la Rai la gallina delle uova d’oro. Una sera, durante un incontro, persone di Mediaset e Netflix dicevano scherzando che avrebbero comprato la serie dalla Rai a qualunque prezzo. La prima stagione ha avuto un successo enorme con più di 100 Paesi al mondo che hanno acquistato i diritti. La seconda è sulla stessa strada. Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America”.

A questo punto è più che lecito domandarsi chi dovrà prendere il pesante testimone di Luca Argentero, che nelle prime due stagioni ha dato il volto al protagonista, il dottor Andrea Fanti. Piccioni ha immediatamente risposto ai nostri dubbi, citando un noto premio Oscar:

Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew David McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe.

Il nome di Matthew McConaughey, dunque, è per il momento una semplice ipotesi, seppur la più papabile. Il progetto sembra essere in fase embrionale e non è quindi dato sapere null’altro rispetto a riprese, cast, ambientazione eccetera.

Doc nelle tue mani 3: cosa sappiamo della terza stagione della fiction

L’incontro torinese è stato anche un’importante occasione per dare ai telespettatori qualche piccola anticipazione su quello che ci dobbiamo aspettare dalla terza stagione di Doc nelle tue mani.

Quello che già si sa con certezza è che Luca Argentero tornerà a vestire i panni del dottor Fanti, medico che dopo un incidente ha perso 12 anni di ricordi. Per il resto Piccioni, per ovvi motivi e non fare troppi spoiler, non è riuscito a sbottonarsi più di tanto. Qui sotto le sue recenti dichiarazioni in merito: