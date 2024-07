Guenda Goria, è nato Noah! Le prime immagini da neo-mamma

Fiocco blu in casa Gancitano-Goria! Oggi è nato il piccolo Noah! La coppia ha documentato, come prassi per ogni personaggio dello spettacolo, ogni momento della gravidanza e anche nel giorno del parto hanno voluto rendere tutti i loro amici e fan partecipi. La gioia più grande è arrivata dopo il parto indotto, Guenda e Mirko erano circondati dagli affetti più cari: nelle immagini postate da Guenda per avvertire il mondo dell’arrivo di Noah, si vedono tutti i nonni al loro fianco. Mamma Maria Teresa Ruta si è fatta un pisolino insieme alla mamma di Mirko in attesa dell’arrivo del nipotino, Amedeo Goria è rimasto sempre accanto alla figlia. Nonostante ci possano essere stati degli attriti in passato, queste gioie riuniscono le famiglie.

Ed è proprio una gioia, Guenda ha scritto su Instagram:

non abbiamo mai sentito battere così forte il cuore

Il primogenito, tanto atteso sia dalla famiglia che dagli amici, è arrivato dopo un percorso intenso e anche doloroso per la coppia, che oggi può festeggiare il momento più bello.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: l’amore e l’arrivo di Noah

Oggi Guenda e Mirko possono finalmente abbracciare il frutto del loro amore, circondati dall’affetto di tutti gli amici (giusto un paio di giorni fa, Delia Duran e Federico Fashion Style avevano postato una foto con scritto ”Noah gli zii ti aspettano”). Ma per arrivare a questo traguardo, la strada è stata tortuosa. Nel 2022 infatti, Guenda aveva purtroppo dovuto subire un intervento chirurgico a causa di una gravidanza extrauterina, che aveva messo a rischio la possibilità di restare incinta di nuovo. Poi, è arrivato quello che Guenda ha chiamato ”un miracolo”. A Caterina Balivo, nel salotto di La Volta Buona, Guenda e Mirko rivelarono di non poter più avere figli in modo naturale, ma il desiderio di diventare genitori era più forte di qualunque cosa: Noah infatti nasce dopo la fecondazione assistita.

Guenda e Mirko si sono sposati lo scorso maggio in Sicilia dopo tre anni di amore che avevano suggellato con un matrimonio spirituale a Santo Domingo. Guenda la conosciamo bene, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è una pianista professionista. Abbiamo avuto modo di conoscerla durante l’esperienza con mamma Maria Teresa al Grande Fratello Vip nell’edizione 2020-2021. Mirko è un videomaker che ha bazzicato anche in televisione, sia nella soap Centovetrine, sia come ”secchione” nell’edizione del 2022 de La Pupa E Il Secchione. Noi facciamo i nostri migliori auguri alla coppia per questa nuova bellissima e attesissima avventura!

Ecco in esclusiva le immagini postate da Guenda sui suoi social per annunciare l’arrivo di Noah