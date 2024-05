Guenda Goria si è sposata di giovedì: motivo, foto, dettagli e invitati

Viva gli sposi! Guenda Goria e Mirko Gancitano sono marito e moglie. La pianista e il fotografo, che aspettano un bambino che sarà chiamato Noah, si sono sposati giovedì 16 maggio nella Cattedrale del Santissimo Salvatore, a Mazara del Vallo, in Sicilia. Dopo 3 anni di fidanzamento, i due innamorati si sono scambiati le promesse eterne.

Perché Mazara del Vallo? Perché è il paese di origine di Gancitano, che è legatissimo alla sua terra. Piuttosto strano il fatto che si siano sposati di giovedì. Ma anche per tale scelta c’è una spiegazione ben precisa. Di recente la coppia ha riferito che il 16 maggio è la data esatta in cui si sono incontrati tre anni fa. Galeotta fu una vacanza a Sharm el-Sheikh.

Alla festa nuziale si sono visti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto tanti ex concorrenti del GF Vip. Alex Belli, Delia Duran, Soleil Sorge, Giucas Casella e Sarah Altobello hanno preso parte all’evento. Presente anche l’hair stylist dei vip Federico Fashion Style. E naturalmente non sono mancati i genitori degli sposi. Per Guenda ecco Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. I testimoni sono stati Alex, Federico e la sorella dello sposo.

Il fatidico “sì” è stato pronunciato nella Chiesa del Santissimo Salvatore che ha visto la sposa percorrere la navata con un abito sontuoso in pizzo, impreziosito dal velo, da una scollatura a V e dallo strascico, oltre che il velo. Gancitano, invece, ha indossato un completo da sartoria, prediligendo il blu scuro.

In totale sono stati circa 200 gli invitati. Il banchetto nuziale è stato tutto a tema siciliano. Una grande festa, anche dal punto di vista musicale. Per allietare i presenti si sono esibiti Andy dei Bluvertigo e Sicilia Bedda, un gruppo folkloristico.

Dopo la cerimonia in chiesa, per il party, la Goria ha cambiato vestito, optando per un abito con le maniche a sbuffo. A farla da padrone sempre l’eleganza. Anche Gancitano si è messo più comodo, calzando un completo sartoriale bianco.

Guenda Goria parto si avvicina

Guenda Goria è incinta di 7 mesi. Tra poche settimane abbraccerà Noah. La scelta del nome non è stata casuale. Significa “dono di Dio”. La pianista ha spiegato che lei e il marito hanno deciso per Noah in quanto la gravidanza la ritengono una sorta di miracolo in quanto i medici dissero alla Goria che non avrebbe potuto avere figli dopo una gravidanza extrauterina.