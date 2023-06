Guenda Goria, ultime analisi amare: mazzata sul poter avere figli

Tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram, Guenda Goria ha dato aggiornamenti sulla sua salute, facendo un annuncio importante. L’ex vippona soffre da tempo di endometriosi, una malattia cronica e invalidante che colpisce le donne, in particolare quando sono in età fertile. Dopo l’intervento alla tuba della scorsa estate, le ultime analisi hanno rivelato un risultato amaro e demoralizzante per Guenda. L’attrice, infatti, non potrà avere figli in maniera naturale:

Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura.

Guenda Goria: l’endometriosi e l’intervento

Guenda Goria ha raccontato in diverse occasione di come ha scoperto di soffrire di endometriosi. La malattia ha iniziato a manifestarsi a seguito dell’uscita dal Grande Fratello Vip, nel 2021. Dopo aver abbandonato la Casa, infatti, la figlia di Maria Teresa Ruta ha iniziato a provare dolori lancinanti, tanto da tenerla a letto per giorni e giorni. Da lì, poi, è arrivata la diagnosi di endometriosi, che l’ha portata a sottoporsi ad un intervento per rimuovere una grossa cisti. Successivamente, i dolori sono diminuiti. La scorsa estate, però, l’attrice ha avuto una gravidanza extrauterina, per la quale è dovuta essere ricoverata d’urgenza.

Il problema principale era stato causato dalla rottura di una tuba che aveva creato un coagulo di sangue molto doloroso. Dunque, è stato necessario asportare la tuba il prima possibile. Un evento veramente drammatico, tanto che Guenda pensava veramente di stare per morire. A distanza di quasi un anno, però, l’attrice ha ricevuto un’altra amara notizia. L’unica tuba che ha sembrerebbe non funzionare bene e questo non le permette di poter avere figli naturalmente.

Tale scoperta non è stata facile da digerire per Guenda, che ha ammesso di aver attraversato momenti di grande sconforto. Tuttavia, il suo desiderio di diventare madre rimane. Lei e il compagno Mirko Gancitano vogliono costruire una famiglia e presto dovrebbero convolare a nozze. I due avrebbero dovuto già sposarsi lo scorso anno, ma dopo il grave intervento subito, avevano deciso di rimandare. Dunque, Guenda starebbe pensando di intraprendere un percorso di fecondazione assistita, anche se, come scritto da lei stessa, ne è molto spaventata.