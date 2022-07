Guenda Goria: salta il matrimonio, “Mirko ha molta paura”

Prima intervista per la figlia di Maria Teresa Ruta dopo la gravidanza extrauterina e il delicato intervento in ospedale

Periodo di convalescenza per Guenda Goria. Da qualche giorno l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a casa. È stata operata e ha dovuto rimuovere una tuba a seguito di una gravidanza extrauterina. In un’intervista rilasciata a Fanpage la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha ammesso di stare meglio sia fisicamente sia mentalmente dopo aver attraversato dei giorni tutt’altro che facili.

La gravidanza extrauterina di Guenda Goria

Guenda Goria non sapeva di essere incinta: ha scoperto tutto quando si è sentita male ed è dovuta correre in ospedale. È vero che stava cercando un bambino con il fidanzato Mirko Gancitano ma non pensava di riuscirci così velocemente considerati i suoi problemi di endometriosi.

Guenda Goria non si sposa più

Guenda Goria ha precisato che nonostante l’intervento alla tuba i medici le hanno assicurato che può ancora avere dei bambini anche se al momento preferisce non pensarci e dedicarsi al riposo più assoluto.

A tal proposito è stato rimandato il matrimonio con Mirko, che era previsto per la fine dell’estate dopo la cerimonia simbolica dello scorso anno a Santo Domingo. La Goria ha dichiarato:

“Mirko vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo”

Guenda Goria ha affermato che il suo futuro sposo è molto provato da quanto accaduto:

“Ora ha molta paura a partire per lavoro e lasciarmi sola, perché quando sono stata male non c’era. Vedermi soffrire senza poter fare niente non deve essere facile per lui”

La carriera in tv di Mirko Gancitano

Dopo l’esperienza a La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso Mirko Gancitano, tra l’altro migliore amico di Alex Belli, è stato scelto come inviato della trasmissione Camper su Rai Uno. Quando Guenda si è però sentita male è stato costretto a sospendere i suoi impegni di lavoro. La coppia convive a Milano.

La risposta agli haters di Guenda

Guenda Goria ha voluto replicare a tutte quelle persone che l’hanno criticata per la scelta di documentare la sua sofferenza in ospedale giorno dopo giorno, senza alcun filtro o pudore. A giudicarla negativamente pure Selvaggia Roma, ex protagonista di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip.

A Fanpage Guenda Goria ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a condividere con i suoi follower le ore più difficili e drammatiche della sua vita: