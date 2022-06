Guenda Goria si sposa: testimone di nozze un’ex del Grande Fratello Vip

Mancano solo pochi mesi al matrimonio di Guenda Goria con Mirko Gancitano. A un anno dal primo incontro la coppia convolerà a nozze. Una data ufficiale non è stata ancora comunicata: i diretti interessati si sono limitati a dire a Pomeriggio 5 che sarà tra settembre e ottobre. La cerimonia si terrà in chiesa visto che entrambi sono molto religiosi. Guenda ha assicurato che indosserà un abito bianco, in stile teatrale con qualche elemento divertente.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha approfittato dell’invito di Barbara d’Urso per annunciare la sua testimone di nozze: sarà un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Nientepopodimeno che di Delia Duran!

Il testimone dello sposo sarà invece Alex Belli: l’attore e fotografo è il migliore amico di Mirko Gancitano. All’altare, dunque, ritroveremo la discussa coppia della sesta edizione del GF Vip, che dopo aver animato il reality show con Soleil Sorge è più unita e complice che mai.

A Pomeriggio 5 Guenda Goria ha inoltre rivelato di aver acquistato una casa con Mirko Gancitano a Sharm-el-Sheik, in Egitto, dove si sono conosciuti e innamorati. Un gesto molto romantico che ha unito ancora di più i futuri coniugi. Dopo il matrimonio la coppia sogna di allargare la famiglia anche se per l’attrice non sarà semplice.

Da tempo Guenda Goria soffre di endometriosi, una malattia che non favorisce il concepimento. La 33enne ha però tutte le intenzioni di dare un figlio al compagno, più giovane di tre anni.

Che cos’è l’endometriosi e quali sono i sintomi

L’endometriosi è una patologia femminile, provocata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Solitamente le cellule endometriali dovrebbero trovarsi all’interno di esso. Questa anomalia determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali.

Quali sono i sintomi dell’endometriosi? Dolori molto intensi durante il periodo mestruale, premestruale e nei giorni dell’ovulazione. La malattia comporta anche dolori pelvici cronici, dolore nei rapporti sessuali e una incredibile stanchezza.

Il primo passo per scoprire se c’è qualcosa che non va è quello di fare una visita ginecologica (è fondamentale farla una volta all’anno). Grazie all’appuntamento col ginecologo si può scoprire se si soffre davvero di endometriosi. In caso positivo si procederà poi con altre visite per monitorare la situazione.