Guenda Goria dopo l’operazione: “Io fatta fuori da tanti progetti”

Dopo l’operazione d’urgenza, Guenda Goria si apre con i suoi follower condividendo un lungo messaggio su Instagram. Pubblica dei teneri scatti che la ritraggono tra le braccia del suo compagno Mirko Gancitano. Quest’ultimo, come anche i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è stato per tutto il tempo a fianco di Guenda, che ha potuto contare sul loro costante appoggio. Sono stati giorni turbolenti per l’ex concorrente del GF Vip, che ha scoperto improvvisamente di avere una gravidanza extrauterina, che l’ha portata a sottoporsi a un intervento.

E mentre il suo fidanzato Mirko si lascia andare a un botta e risposta con Selvaggia Roma, Guenda condivide le sue emozioni dopo quanto accaduto. “Il sentimento che pervade il mio cuore è quello di un’immensa gratitudine”, scrive la giovane Goria. Sottolinea che ogni mattina può svegliarsi accanto al suo amore e godersi ciò che la vita le dona. A questo punto, inaspettatamente, la figlia della Ruta svela alcuni fatti che riguardano la sua vita lavorativa e che oggi è finalmente riuscita a mandare giù, guardando avanti.

“Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli. Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così”

A quali progetti lavorativi si riferisce e, soprattutto, sono legati alla tv? Quando oggi ha aperto gli occhi, dopo essere tornata a casa, ha sorriso come non faceva da moltissimo tempo. Si sente “piena di gioia e di voglia di risolvere tutto”. Guenda Goria è pronta a guardare gli eventi negativi con occhi diversi, tenendo conto dell’amore e delle gioie di cui può godere ogni giorno. Questa operazione le ha probabilmente fatto capire quanto sia importante vivere guardando sempre verso la luce.

“Spesso vivo con una nota di sottofondo che suona scontentezza e senso di inadeguatezza. Spesso mi indurisco per paura di soffrire e, dopo un po’, non percepisco più l’amore che mi viene donato”

Racconta così come, prima di questa gravidanza extrauterina, affrontava le giornate. Qualcosa ora è cambiato e Guenda ammette di sentire “la vita più che mai”. Dice grazie per essere ancora viva “in questo mondo che ha angoli incantevoli”. La figlia di Amedeo Goria è oggi “felice di esserci”.

I piccoli gesti quotidiani ora per Guenda hanno un senso: “Anche semplicemente di poter prendere un caffè al mattino e guardare fuori dalla finestra e il sole che illumina il mondo”. Detto ciò, l’ex gieffina conclude questo suo lungo e profondo messaggio ringraziando chi le ha donato la vita e chi gliel’ha salvata “ancora una volta”.