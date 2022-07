Mirko Gancitano, compagno di Guenda Goria, passa al contrattacco e pizzica Selvaggia Roma, che nelle scorse ore ha reso noto di essere incinta. I due si erano già punzecchiati sui social nei giorni scorsi. Gli attriti hanno avuto inizio quando la figlia di Maria Teresa Ruta è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per via di una gravidanza uterina. Selvaggia, che con Guenda ha partecipato al GF Vip 5, ha attaccato la pianista affermando che determinati momenti privati come quello di un ricovero non è bene che vengano spiattellati sui social. Altrimenti detto, ha voluto lasciare intendere che la Goria abbia cercato visibilità. Gancitano ha così tuonato contro la Roma un poderoso “vergogna”. Nelle scorse ore è tornato a sferzare la donna.

“Meno male che sui social non si condividono determinate cose. Una settimana dopo…”, il commento velenoso di Gancitano, che ha ripostato tra le sue Stories Instagram lo scatto con cui Selvaggia ha annunciato di aspettare un figlio dal compagno Luca Teti. “Detto questo, tanti auguri”, ha chiosato il fotografo, che si è levato qualche sassolino dalle scarpe.

Selvaggia Roma, già protagonista a Temptation Island (quando faceva coppia con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio) e Uomini e Donne, è entrata a gioco in corso al Grande Fratello Vip 5. Al reality ha preso parte anche Guenda Goria: tuttavia le due donne non si sono mai incontrate nella Casa più spiata d’Italia in quanto la pianista ha fatto il suo ingresso nel giorno cinque 5, lasciando il gioco nel giorno 47. La Roma ha invece fatto la sua entrata nel giorno 61 per poi uscire nel giorno 89. Tuttavia le due donne hanno avuto modo di conoscersi fuori dal programma e, prima che Selvaggia attaccasse Guenda, sembrava anche essersi creato un rapporto amichevole.

Oggi Guenda è felicemente fidanzata con Mirko Gancitano. La coppia è molto amica di Alex Belli e Delia Duran. Selvaggia ha invece una relazione con il calciatore Luca Teti. Classe 1994, dunque qualche anno più piccolo dell’influencer, è un attaccante del Pomezia, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie D. Nella stessa squadra gioca Christian Massella, marito dell’ex attrice dei Cesaroni Micol Olivieri.