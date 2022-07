Selvaggia Roma è incinta: “Grata alla vita per aver incontrato Luca”

Solo pochi mesi fa l’incontro che ha cambiato per sempre l’esistenza dell’influencer, ex star di Temptation Island e Grande Fratello Vip

Cicogna in volo per Selvaggia Roma. L’influencer ha annunciato sui social network di essere in dolce attesa. Per la bella italo-tunisina, classe 1989, si tratta del primo figlio. Una vera e propria svolta per l’ex star di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip. Dopo la lunga relazione con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e un periodo di singletudine vissuto tra flirt e gossip il cuore di Selvaggia – vero nome Sabrina Haddaji – è tornato a battere.

Su Instagram Selvaggia Roma – che è seguita quotidianamente da oltre un milione di follower – ha condiviso un emozionante video in cui mostra alcune immagini della sua gravidanza. Il test positivo e le varie ecografie: scene davvero toccanti per l’influencer, che di recente ha iniziato pure a studiare recitazione. Il filmato ha fatto subito il pieno di like e commenti di auguri e congratulazioni.

L’annuncio di Selvaggia Roma sulla gravidanza

Al momento non è chiaro se il bebè in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia: di sicuro nascerà nei primi mesi del 2023. Un anno che si preannuncia magico e intenso per Selvaggia Roma, che ha pubblicamente ringraziato il compagno Luca Teti per averle stravolto la vita.

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”

Chi è il nuovo fidanzato di Selvaggia Roma

Il nuovo fidanzato di Selvaggia Roma è il calciatore Luca Teti. Classe 1994, dunque qualche anno più piccolo dell’influencer, è un attaccante del Pomezia, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie D. Nella stessa squadra gioca Christian Massella, marito dell’ex attrice dei Cesaroni Micol Olivieri.

Selvaggia Roma e Luca Teti sono usciti ufficialmente allo scoperto sui social network solo lo scorso maggio. Lo sportivo ha inoltre dedicato svariati gol alla nuova fidanzata. I due si frequentano dallo scorso inverno e sono diventati ben presto inseparabili.

Nonostante la giovane età Luca Teti ha già un figlio, il piccolo Leo, nato da una precedente relazione. Selvaggia Roma ha ovviamente conosciuto il bambino e ha instaurato un ottimo feeling con lui. E ora è pronta per una famiglia allargata a tutti gli effetti…