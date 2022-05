Selvaggia Roma ritrova l’amore: chi è il nuovo fidanzato calciatore

Selvaggia Roma in love. Dopo un lungo periodo di solitudine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo una nuova storia d’amore. Magica e importante, come si evince dall’account Instagram della bella italo-tunisina, che è seguita da oltre un milione di follower. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha presentato ai suoi fan il nuovo fidanzato, con tanto di dedica romantica. La 32enne sembra molto coinvolta da questa nuova liaison, che le ha decisamente cambiato la vita.

Il nuovo fidanzato di Selvaggia Roma è il calciatore Luca Teti. Classe 1994, dunque qualche anno più piccolo dell’influencer, è un attaccante del Pomezia, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie D. Nella stessa squadra gioca Christian Massella, marito dell’ex attrice dei Cesaroni Micol Olivieri.

Selvaggia Roma e Luca Teti sono usciti ufficialmente allo scoperto sui social network, postando foto romantiche accompagnate da dolci dediche. Lo sportivo ha inoltre dedicato il suo ultimo gol proprio alla nuova fidanzata, per la quale ha speso belle parole pure nell’ultima intervista rilasciata a Gazzetta Regionale:

“Ho conosciuto una ragazza speciale, ormai è la mia compagna di vita. Sicuramente per un calciatore, e non solo in questa categoria dove si richiede massima concentrazione, ovviamente la stabilità, specialmente mentale, è fondamentale”