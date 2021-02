Selvaggia Roma diventa attrice: reciterà in un film che racconta Napoli

Messa da parte l’esperienza al Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è pronta a sfondare nel mondo della recitazione. Aveva espresso di recente il desiderio di iniziare a studiare per diventare attrice e sembra proprio che questo sogno stia prendendo forma. Anzi, si sta proprio realizzando.

L’ex gieffina, debutterà proprio come attrice in un docu-film del regista e sceneggiatore Enzo. G. Castellari. Per Selvaggia è la prima esperienza con la camera da presa e sui suoi social ha già espresso tutta la sua gioia e gratitudine nei confronti di chi ha creduto in lei. Una volta uscita dalla Casa del Gf Vip, infatti, la ragazza si è subito data da fare per mettere in pratica il suo progetto.

Si è affiancata al regista teatrale Luciano Bottaro che la sta adesso guidando verso la nuova strada della recitazione, sia in televisione che, chissà, anche al cinema. Per arrivare a tutto ciò, Selvaggia ha deciso per prima cosa di tornare al suo nome di battesimo: Sabrina. Un modo per far notare la nuova vita che vorrà intraprendere? Può darsi, intanto ciò che sappiamo della pellicola a cui parteciperà è che si chiamerà Napulè.

Il film racconterà dei contrasti che il capoluogo campano vive ogni giorno tra la parte più in vista, quella rappresentata dal Vomero, e quella invece più periferica, come quella di Scampia. Un nuovo modo per conoscere Napoli e il suo popolo. Intervistata dall’Adnkronos, la Roma ha espresso grande affetto nei confronti della città: “Sono da sempre innamorata di Napoli e dei napoletani che mi hanno accolto con grande affetto e calore. Gli odori, i sapori e i colori di Napoli mi hanno emozionato moltissimo. Sento Napoli ormai come la mia città“.

L’ex concorrente del Gf Vip ha inoltre voluto ringraziare colui che le ha permesso di entrare a far parte del cast di Napulè: Enzo G. Castellari. Inoltre, Selvaggia si spinge anche oltre ed esprime un altro desiderio, quello di approdare su Netflix, magari proprio con questo primo lavoro.

Anche il regista Castellari sottolinea un certo entusiasmo nel lavorare proprio con Selvaggia. “Si sta impegnando molto nonostante sia una debuttante. Ha una grande voglia di ascoltare ed eseguire e per me è anche un piacere poter dirigere una giovane promettente come lei“.