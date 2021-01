Salvini e il debole per Selvaggia Roma: i gesti di Matteo per l’ex gieffina

Continuano i like a distanza tra i due: il leader del Carroccio non perde mai occasione per lasciare cuoricini sotto i post dell’ex gieffina

Da tempo sembra esserci un vero e proprio gioco di like tra Matteo Salvini e Selvaggia Roma. Sia chiaro, nessun flirt in corso tra la ragazza e il politico milanese, visto che lui è ancora felicemente e ufficialmente fidanzato con Francesca Verdini. Questa storia di like, però, continua ad attirare l’attenzione degli utenti che ultimamente hanno notato anche una vera e propria intensificazione di gesti social, in particolare su Instagram, da parte del leader del Carroccio. Chissà cosa ne pensa Francesca delle mosse web della sua dolce metà…

Selvaggia Roma senza freni dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip

Selvaggia Roma ormai è sulla cresta dell’onda. La sua popolarità, infatti, ha subito un’impennata considerevole dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Purtroppo, la sua esperienza all’interno del reality è stata decisamente breve ma, anche fuori dalla casa, Selvaggia continua a fare rumore.

Qualche giorno fa, ad esempio, ha lanciato un duro attacco a Dayane Mello, ancora in gioco al Gf Vip. Secondo l’influencer, la brasiliana ha dimostrato menefreghismo e maleducazione in più di un’occasione.

La Roma non ci sta a giustificare i comportamenti della Mello con il suo passato difficile. Al contrario, secondo Selvaggia, il suo percorso traumatico l’avrebbe dovuta rendere meno incline e meno provocante verso gli altri.

Non solo Dayane Mello è entrata a far parte della schiera di antipatie di Selvaggia. Sotto attacco, qualche giorno fa, anche Giulio, il fratello di Pierpaolo Pretelli. Lui sarebbe colpevole di aver cambiato idea su Giulia Salemi (aveva ammesso di preferire Elisabetta a lei) dopo aver ricevuto le critiche dal popolo del web.

“È come vedere una bandiera”, queste le parole dell’influencer che, a quanto pare, non ha per nulla gradito il cambio di rotta del ragazzo. Ma udite, udite! Selvaggia non salva neanche Pierpaolo Pretelli. Dopo aver visto il confronto tra l’ex velino di Striscia la Notizia e il fratello, infatti, ha dichiarato:

“Pierpaolo caccia le parole, carattere zero. Tuo fratello a stare fisso da Barbara D’urso vuole fare un programmino. È ovvio che preferivano Elisabetta”.

Insomma, l’influencer, una volta messo piede fuori dalla Casa più spiata d’Italia, si è tolta più di un sassolino dalle scarpe. D’altra parte il carattere focoso non le è mai mancato. Fin dai tempi di Temptation Island, ossia durante la sua prima apparizione in tv, si è fatta notare proprio per la sua tempra ferrea.