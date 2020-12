Selvaggia Roma, il padre la sbugiarda in diretta. Ecco cosa è successo

Nella serata di ieri domenica 20 dicembre a Live-Non è la d’Urso Selvaggia Roma e il padre hanno avuto un incontro nel famoso ascensore della padrona di casa del programma. Un momento che molti fan dell’influencer aspettavano come anche i telespettatori che volevano capire meglio cosa fosse accaduto realmente tra la Roma e il genitore.

Al Grande Fratello Vip Selvaggia si era aperta con Maria Teresa Ruta e poi successivamente in puntata era stata imbeccata da Alfonso Signorini. Aveva infatti raccontato del rapporto turbolento con il padre. Tra loro le cose, a detta dell’influencer, non sono mai andate bene tanto da aver confessato di essere stata abbandonata da lui e di non averlo più visto per 15 anni. Questo le avrebbe provocato una profonda sofferenza. La Roma ha raccontato di aver reagito alla situazione anche con atti autolesionisti.

La versione di Selvaggia era stata però duramente attaccata. In primis da Eliana Michelazzo, sua ex amica. Questa aveva affermato che l’influencer stava dicendo un sacco di bugie additandola come falsa. In secondo luogo dal suo precedente fidanzato Francesco Chiofalo, ora in coppia fissa con Antonella Fiordelisi. Quest’ultimo aveva sbugiardato Selvaggia, raccontando di aver lui stesso conosciuto il padre di lei quando stavano insieme. Non solo, di non essere mai venuto a conoscenza degli atti autolesionisti della Roma.

Ieri a Live Barbara d’Urso ha annunciato il chiarimento tra Selvaggia e il padre come un momento importante. Tuttavia, sembra proprio che durante il confronto il genitore abbia quasi confermato le versioni di Eliana e Francesco. Intanto ha smentito il fatto che non si siano visti per quindici anni, ha sottolineato come Selvaggia sia stata in Tunisia da lui e ha dichiarato di aver sempre voluto passare del tempo con la figlia ma che lei più volte lo abbia ignorato. Queste sono state le parole dell’uomo:

“Chiariamo questa cosa, perché a me ha dato fastidio, la gente parla, tua nonna c’è rimasta male. Addirittura io ti ho abbandonato? Cinque anni fa ti ho portato con me in Tunisia, ti ricordi? Poi tu sei voluta tornare a Roma, non ho capito che avevi. Poi ci siamo visti con tua sorella e tuo fratello a Roma, abbiamo parlato e da quella volta non ti ho visto più, io ti chiamo e tu a volte nemmeno mi rispondi.”

L’influencer romana, che all’entrata dell’ascensore aveva esordito con: “Dopo i 15 anni non ti ho più visto, non ci sei mai stato come una presenza fissa di un padre. Non ci siamo mai più visti e lo sai che ci sono stata male”, ha successivamente risposto al padre:

“Ogni volta che ci vedevamo avevi sempre il tempo al polso, non siamo mai stati una giornata insieme, abbiamo sempre discusso papà. A volte non ti rispondevo apposta, perché io ci stavo male, non ce la facevo.”

Il padre quindi ha ribattuto dicendo che un’incompatibilità di caratteri non determina un abbandono. Anzi il genitore di Selvaggia ha dichiarato di vedere una forte esagerazione della questione per le parole da lei pronunciate.

“Nessuno è perfetto in questo mondo, sbagliamo tutti, lo sai il carattere mio come è fatto. Anche con tua madre ne ho parlato e le ho chiesto ma com’è che tua figlia fa così? Io sono fatto così, purtroppo. Tu mi conosci bene no? C’è sempre stata una scintilla tra me e te. Poi dire mio padre mi ha abbandonato dopo 15 anni, non è vero, non è così. Secondo me stai esagerando un po’ troppo con me.”

La verità sembra dunque esser venuta fuori. Selvaggia potrebbe aver amplificato leggermente la sua drammatica storia per far colpo sul pubblico di Canale 5. Solo il tempo potrà stabilirlo con certezza.