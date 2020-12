Chiofalo: “Selvaggia Roma ha mentito. Ecco perché ha litigato col padre”

Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare Selvaggia Roma. Durante un ask Instagram con i follower il personal trainer romano ha assicurato che quanto raccontato dalla web influencer sul padre è del tutto infondato. Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip Selvaggia ha infatti parlato di un presunto rapporto conflittuale col genitore che non vede da ben quindici anni.

Una menzogna a detta di Chiofalo, che è stato legato alla Roma per ben cinque anni con tanto di convivenza. Sui social network Francesco, attualmente fidanzato con Antonella Fiordelisi, ha rivelato di conoscere bene il padre di Selvaggia. Secondo la testimonianza di Chiofalo l’uomo non ha mai abbandonato la figlia. A detta di Francesco quella della Roma è la storia di una separazione famigliare normale, come capita a tante altre persone al giorno d’oggi, senza alcun dramma o trauma.

“Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia”

Dalle rivelazioni di Francesco Chiofalo è emerso che qualche anno fa Selvaggia Roma si è addirittura recata in Tunisia con il padre per incontrare alcuni parenti che vivono ancora in Africa. Il padre di Selvaggia è infatti tunisino mentre la madre è romana. Il vero nome della concorrente del Grande Fratello Vip è Sabrina Haddaji. Ad oggi non è stato ancora svelato il motivo che ha spinto Selvaggia ad utilizzare un nome d’arte.

Stando alle parole di Chiofalo, inoltre, la storia del tentato suicidio da parte di Selvaggia Roma è stata del tutto inventata per impietosire il pubblico e avere così maggiori chance nella Casa più spiata d’Italia. Allo stesso modo, Selvaggia non ha mai avuto problemi economici. O almeno così ha spifferato il suo ex fidanzato. Lenticchio ha poi aggiunto:

“C’era sì un rapporto conflittuale col padre, ma la conflittualità è nata quando lei ha compiuto 18 anni: lui voleva che lei imparasse un mestiere, ma lei ha deciso di andare a fare la cubista nelle discoteche, cosa che il padre non ha mai digerito”

Prima di Francesco Chiofalo sull’argomento si è espressa Eliana Michelazzo, ex amica e agente di Selvaggia Roma. Anche Eliana ha smentito la storia del padre raccontata da Selvaggia, ribadendo che la web influencer ha rivisto il genitore un paio d’anni fa. Alfonso Signorini mostrerà alla diretta interessata tutte queste accuse in modo da avere una replica chiara?

Tra l’altro non è la prima volta che Francesco Chiofalo e Eliana Mchelazzo attaccano pesantemente Selvaggia Roma. Qualche settimana fa i due hanno duramente criticato la ragazza, non esitando a definirla “una ladre senza fissa dimora”.