Eliana Michelazzo è tornata ad attaccare Selvaggia Roma. Oggi lo ha fatto attraverso i microfoni di Radio Radio, ospite di Giada Di Miceli nella sua trasmissione Non succederà più. Eliana ha detto che sta passando dei giorni molto nervosi vedendo la sua “peggior nemica”, così l’ha definita, al Grande Fratello Vip. Pare che la stia seguendo nella Casa e ogni giorno che passa è sempre più insofferente verso Selvaggia. Le due hanno lavorato insieme per diverso tempo, hanno anche vissuto insieme e qui Eliana ha scoperto che la Roma era una persona diversa da quella che pensava.

“Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle”, ha subito detto Eliana. Quindi è passata a spiegare tutto ciò che è successo nell’arco di tempo in cui sono state amiche. Ha raccontato alla Di Miceli che Selvaggia ha vissuto a casa sua per un periodo e che la considerava una sorella. A un certo punto ha iniziato a notare che le sparivano delle cose negli armadi, fino a notare un punto luce che le ha regalato una persona cara. “Ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato, e c’è la denuncia. Dodicimila euro. Ci sono testimoni”, ha affermato Eliana.

Ha aggiunto al racconto anche ciò che la Roma avrebbe fatto alle sue spalle con il suo fidanzato. Ci sarebbe stato un incontro mentre Eliana si trovava a Ibiza. Ha raccontato che le amicizie di Selvaggia sono sempre di breve durata e oggi si domanda con che faccia la Roma si sia presentata al Grande Fratello Vip. Stando ai suoi racconti, inoltre, Selvaggia avrebbe cercato Francesco Chiofalo quando lui si lasciava con Antonella Fiordelisi. Queste le sue parole:

“Come vedeva che lui si lasciava con Antonella lei gli andava a rompere. O a lui o all’altro ex. Deve rompere le scatole alle persone in coppia, a lei piace questo”.

A questo punto si è aggiunto Chiofalo alla conversazione, anche lui è contro Selvaggia. I due sono stati insieme e hanno partecipato a Temptation Island in coppia. Eliana e Francesco hanno insinuato che la concorrente del GF Vip non avrebbe una casa. Queste le parole di Chiofalo: “Lei non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare”. Si sono domandati un po’ tutti i presenti alla conversazione cosa faccia Selvaggia nella vita. Pare infatti che il suo profilo Instagram, nonostante un milione di follower, non frutti molto. Queste sono state le parole della Michelazzo, che è stata sua manager:

“Si è comprata tanti follower quindi non ha l’interazione giusta per vendere. Gli sponsor non l’hanno voluta più”.

Poi la chiacchierata si è spostata su Pierpaolo Pretelli. Eliana ha detto che Selvaggia seguiva Pierpaolo nei locali in cui lavorava, ma non è mai successo niente fra loro. Chiofalo ha spiegato che non sono così amici come lei sostiene, perché non si sono neanche invitati alle rispettive feste di compleanno. Anche Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è intervenuto oggi su Radio Radio. Lui ha ribadito che non c’è stato il bacio con Pierpaolo e ha raccontato dei messaggi che Selvaggia gli ha inviato e poi cancellato. Negli stessi aveva anche parlato male di Elisabetta Gregoraci. E ha aggiunto:

“Lui è riuscita a entrare nella Casa dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto”.

Insomma, i tre ospiti di Giada erano tutti d’accordo su una cosa: Selvaggia Roma avrebbe convinto gli autori del GF Vip a farla entrare nella Casa mentendo su Pierpaolo. Sarebbe quindi in cerca solo di visibilità: “Ha preso in giro gli autori, ha detto il falso”. Giulio ha aggiunto che secondo lui la Roma è una persona bugiarda e maleducata.