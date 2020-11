GF Vip, fratello di Pierpaolo rivela: “Selvaggia ci ha provato anche con me”

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è stato ospite nel salotto di Pomeriggio 5 per parlare del caso Selvaggia Roma. L’ex volto di Temptation Island è al centro del dibattito sin da quando ha messo piede nella Casa del GF Vip 5, ovvero quattro giorni fa. Selvaggia è entrata a gamba tesa nella Casa raccontando di due baci con Pierpaolo e uno con Enock. I due ragazzi però hanno smentito e continuano a smentire. La verità possono saperla solo i diretti interessati, intanto fuori dalla Casa vari amici e parenti intervengono in difesa di uno o dell’altro.

Ieri Balotelli si è scagliato contro Selvaggia per Enock, oggi è intervenuto anche il fratello di Pierpaolo a Pomeriggio 5. Giulio da Barbara d’Urso ha approfondito la questione dei messaggi. Stanotte infatti ha pubblicato delle chat di Instagram, compreso una parte di un messaggio vocale, in cui si evince che non c’è stata una storia tra Selvaggia e Pierpaolo. Giulio ha anche spiegato di aver fatto degli screenshot a tutti questi messaggi, prima che la Roma li eliminasse. E non solo, perché lo ha anche bloccato su Instagram.

Quindi oggi Giulio Pretelli a Pomeriggio 5 ha confermato che secondo lui Selvaggia è una bugiarda, affermando che queste chat siano delle prove di ciò che dice. Il fratello di Pierpaolo ha aggiunto di aver visto una sola volta Selvaggia, in discoteca, e che prima che lei entrasse nella Casa ha mandato dei messaggi anche a lui. A questo punto è intervenuto Giovanni Ciacci, invitando Giulio a raccontare tutta la verità. E quindi Pretelli ha aggiunto: “Ci ha provato anche con me”.

Barbara ha indagato un po’ e ha chiesto in che senso Selvaggia ci avrebbe provato anche con lui. Giulio ha detto di avere dei messaggi in cui Selvaggia tenta un approccio con lui, in chat. Tra gli ospiti a Pomeriggio 5 c’era anche Luce Barucchi, amica di Selvaggia ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Luce ha praticamente difeso la sua amica, dicendo che lei sapeva già dei baci con Pierpaolo. Nessuno però nel salotto però sembrava propenso a credere alla versione di Selvaggia.