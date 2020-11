Balotelli contro Selvaggia Roma: “Enock intoccabile”, duro attacco

Mario è intervenuto su Twitter per difendere suo fratello: la faccenda del bacio non bacio non gli è andata giù e arriva l’attacco alla nuova concorrente durante il Grande Fratello Vip

Selvaggia Roma è nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da pochi giorni ed è già al centro di numerosi dibattiti. L’ultimo a scagliarsi contro di lei è stato Mario Balotelli, che ha difeso suo fratello Enock. Già venerdì sera, dopo poche ore nella Casa, Selvaggia ha sostenuto che tra lei ed Enock ci sia stato un bacio durante una serata in discoteca. Enock ha smentito categoricamente e quindi sono arrivati subito allo scontro. Stamattina comunque c’è stato il chiarimento tra i due, ma stasera ovviamente se ne è parlato anche in puntata. Entrambi però continuano a portare avanti la propria tesi.

Non è ancora chiaro se questo bacio tra Enock e Selvaggia ci sia stato o meno, ma pare che a Mario qualcosa non sia piaciuto qualcosa. Durante la puntata di stasera, in cui la Roma ha continuato a parlare del bacio con Enock. Lo ha anche accusato di non essere abbastanza uomo da prendersi le proprie responsabilità, anche se ha usato un’espressione più colorita. Ebbene, mentre su Canale 5 andava in onda lo scontro tra Selvaggia ed Enock, Balotelli ha detto la sua su Twitter. Queste le sue parole:

“Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto intoccabile. La vita non è al GF quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla Casa! In bocca al lupo a tutti”.

Il termine intoccabile non dovrebbe essere inteso dal punto di vista del gioco, magari Mario voleva dire che suo fratello “non si tocca” e che è pronto a difenderlo. E proprio a tal proposito ha aggiunto che chi sparla nella Casa se ne assumerà le conseguenze fuori, dove c’è la vita vera. Insomma, Balotelli si è davvero arrabbiato per le accuse di Selvaggia a suo fratello ed è pronto a difenderlo contro tutto e tutti.

Il rapporto tra Mario ed Enock è molto forte, inoltre anche nella Casa arrivano parenti per difendere i vari concorrenti. Per esempio stasera è successo con Massimiliano Morra e suo papà. I toni di Balotelli potrebbero far discutere, ma di sicuro la verità sul bacio non verrà a galla facilmente. Forse non se ne parlerà più adesso che Alfonso ha affrontato la questione già nella puntata di stasera. Potrebbe ripresentarsi l’occasione qualora ci fossero ulteriori sviluppi, nella Casa o fuori.