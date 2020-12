GF Vip, Eliana Michelazzo su Selvaggia: “Falsa, ha visto il padre 2 anni fa”

Nella puntata di ieri 7 dicembre il Grande Fratello Vip ha suscitato nei propri telespettatori diverse emozioni. Una di queste è stato sicuramente lo spazio dedicato alla storia di Selvaggia Roma. La ragazza si è aperta al pubblico di Canale 5 raccontando finalmente qualcosa di sé.

Dopo essere entrata qualche settimana fa con la scusa di portare scompiglio fra i Gregorelli (ormai separati dall’uscita di Elisabetta Gregoraci che ha abbandonato proprio ieri il programma per riabbracciare il figlio Nathan Falco) l’influencer romana non aveva ancora avuto la possibilità di aprirsi con i coinquilini della Casa. È quanto è accaduto negli ultimi giorni con Maria Teresa Ruta.

Nella serata di ieri Alfonso Signorini si è riagganciato proprio a queste immagini. Ha mandato in onda il momento in cui la Roma ha dichiarato a cuore aperto alla mamma di Guenda Goria di aver sofferto molto la lontananza del padre. Selvaggia ha specificato di essere figlia di madre italiana, precisamente romana e di padre tunisino. E di aver sempre avuto un rapporto piuttosto conflittuale con la figura paterna.

Nei video mostrati in puntata si è vista Selvaggia raccontare a Maria Teresa di essere ricorsa anche ad atti autolesionistici e di aver tentato anche il suicidio per cercare di liberarsi di un peso tanto grande come la mancanza del padre. Inoltre, ha raccontato a Signorini di essere stata totalmente ferita dal genitore nel momento in cui lui stesso l’avrebbe ripudiata dicendole di non considerarsi più sua figlia.

Da quanto dichiarato dalla Roma, il padre ora si è rifatto una vita. Ha una compagna e un figlio che lei considera suo fratellastro. Mentre la mamma non ha mai più avuto uomini dopo l’esperienza con l’ex partner. Il tutto ha commosso i telespettatori quanto la stessa influencer, che è scoppiata a piangere dopo la narrazione della sua storia.

C’è chi però non ha provato tenerezza per Selvaggia. Eliana Michelazzo. L’ex amica della gieffina ha pubblicato delle Instagram stories in cui le si è scagliata contro. In primis ha ripostato una chat in cui un utente si complimentava per la sua sincerità come donna. Nella stessa si dava della falsa a Selvaggia. Poi Eliana a tutto ciò ha aggiunto un commento che recita: “Le lacrime false non portano a nulla. Anzi le persone vogliono sapere se si toglie la maschera.”

Nella storia successiva la Michelazzo ha esplicitato il suo pensiero:

“Almeno tu un padre lo tieni! Anzi neanche 2 anni fa sei andata da lui in Tunisia! Lacrime false… Mi dispiace ma io non ci sto a questa falsità”.

Infine, non ha mancato invece di fare grandi complimenti a Elisabetta Gregoraci di cui ha detto essere una donna di sani principi. Che tra Selvaggia ed Eliana ci siano degli attriti, visto tutto ciò che è successo tra loro, è indubbio. Quello che sicuramente fa riflettere è la versione della Michelazzo. Se quanto dice fosse vero significherebbe che nel racconto di Selvaggia ci siano dei non detti. Quale sarà la verità?