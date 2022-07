Guenda Goria, intervento alla tuba: le sue condizioni, come sta

Sono ore molto difficili queste per Guenda Goria, la ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, anche se per fortuna il peggio è passato. Qualche giorno fa, la pianista è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per le complicazioni di una gravidanza extra uterina che ha avuto gravi conseguenze sul suo fisico. Se in un primo momento la situazione sembrava essere rientrata, successivamente si è reso necessario un nuovo ricovero e, come se non bastasse, anche un’operazione.

A raccontarci passo dopo passo questo calvario medico è stata la stessa Guenda Goria tramite il suo profilo Instagram. Ulteriori aggiornamenti sono poi arrivati anche dalla madre e dal compagno, Mirko Gancitano, che più di tutti ha fatto preoccupare i follower della ragazza con una serie di messaggi a tratti molto inquietanti.

Fortunatamente, la situazione sembra essere tornata più o meno alla normalità. Quest’oggi Guenda Goria ha caricato sul suo profilo una serie di Stories e un post dal letto dell’ospedale dove ha spiegato cosa è stato necessario fare per farla stare meglio. L’operazione, dunque, è andata a buon fine e in questo momento Guenda sta meglio.

Chiaramente, saranno necessari ancora diversi giorni prima di poter recuperare pienamente le forze. Ma è decisamente arrivato il caso per lei e per i suoi familiari di tirare un sospiro di sollievo.

Come è andata l’operazione di Guenda Goria: le ultime notizie

Il problema principale che già Guenda aveva segnalato era la rottura di una tuba che aveva creato un coagulo di sangue molto doloroso. Risultava a quel punto necessario asportare la tuba nel più breve tempo possibile, come spiegato anche da Gancitano. L’intervento chirurgico è stato effettuato quest’oggi ed è andato a buon fine. Ecco il racconto di Guenda Goria dall’ospedale, ancora molto provata:

“Eccoci qua, come va? Io abbastanza bene. Secondo me mi hanno messo qualche roba strana, sicuramente un po’ di analgesico quindi non sento niente. L’operazione è andata bene, nel senso che sono entrati e hanno tolto la tuba e basta. Non era una tuba, era diventata uns salsiccetta enorme, tutta sanguinante, non si poteva tenere dicono purtroppo. Ormai è così purtroppo. Adesso ho un po’ di male alla gola per l’intubazione, comunque mi sono trovata benissimo qui al Mangiagalli. Mi sono addormentata, non mi sono accorta di nulla. Quando sono uscita dalla sala operatoria ho fatto ridere Mirko perché gli dicevo “Amore ho paura dell’operazione” e lui rideva e diceva “Ma guarda che ti hanno già operata”. Tutto va meglio, psicologicamente mi sento a posto forse anche grazie a quello che ho nella flebo. Dai siamo forti, ironizziamo. Mi piace ironizzare anche nei momenti più difficili”

Nel frattempo, anche Maria Teresa Ruta ha tenuto ad aggiornare il suo pubblico social sulle condizioni di salute della figlia. Sul suo profilo Instagram la presentatrice ha condiviso un post con una serie di foto di Guenda alla clinica Mangiagalli e con un video dove la vediamo prendersi cura del sangue del suo sangue a fianco dell’ex marito.